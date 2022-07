“Creo que no me ve, pero sabe que estoy ahí”: Paulina Urrutia y su lucha contra el Alzheimer de Augusto Góngora

Una emotiva entrevista es la que se anticipa dará este domingo a Martín Cárcamo la actriz Paulina Urrutia en el estelar de Canal 13 “De tú a tú”, espacio donde la dramaturga abordará las dificultades con las que ha debido lidiar estos últimos con el cuidado de su esposo, Augusto Góngora, quien padece de un avanzado Alzheimer.

Un camino de años donde la actriz que dio vida a icónicos personajes de ficción en teleseries como “Teresa de Los Andes” (1989) y “Fuera de Control” (1999), dará cuenta de su relación con Góngora y las dificultades que ha implicado para ella ser el principal sostén emocional del documentalista de 70 años.

Las revelaciones de Paulina Urrutia en Canal 13

“El Augusto nunca ha dejado de ser el Augusto. Lo miro a sus ojos, cómo se ríe, las cosas con las que goza, y nunca he dejado de reconocerlo”, explicará la actriz en el programa de Canal 13, instancia donde develará que “hasta el día de hoy, y en su máxima desesperación, cuando se para y mira, grita ‘¡Pauli!’, y yo le digo ‘Augusto, aquí estoy’. Y yo creo que no me ve, pero sabe que estoy ahí”.

Entre otros temas que recordará la actriz de su convivencia con el periodista, estarán los inicios como pareja, en los cuales Urrutia expondrá las virtudes que la llevaron a enamorarse del presentador de TV.

“Augusto es muy gozador, un hombre lleno de vida, lleno de cuento, súper riguroso. Siempre fuimos muy distintos en tantas cosas, y también era como un mundo para mí y nos fascinábamos con puras cabezas de pescado”, agregará la actriz, quien además recordará su primer acercamiento a las consecuencias de la enfermedad degenerativa de su esposo en una de las primeras visitas de Góngora al psiquiatra luego de conocer el diagnósticos, hace ya más de cinco años.

“El doctor escuchó a Augusto, que había llegado enrabiado, con pena y terrible. Después le dijo ‘Gracias Augusto. ¿Y tú Paulina? ¿Qué dices?’. Yo me quedé helada, y Augusto dijo: ‘¿Por qué va a hablar ella si esto es algo que me pasa a mí?’. Y el psiquiatra le dijo: ‘Porque ahora la realidad va a ser compartida, es lo que tú pienses y sientes, y también quién está a tu lado’. A mí eso me abrió el mundo. Me permitió generar un código con el Augusto que siempre fue convertirnos en una persona entre los dos”, cerró.