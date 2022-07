JLo y Ben se besan frente a Violet y los llaman “desvergonzados”: esta fue la reacción de la hija de Jennifer Garner

Jennifer López y Ben Affleck están viviendo uno de los mejores momentos de sus vidas tras haberse casado el pasado sábado 16 de julio en Las Vegas.

Para ese día tan especial solo asistieron Emme, hija de JLo, y Seraphina, hija de Ben Afflec, por lo que Samuel, Violet y Max fueron los grandes ausentes.

Se supo que Violet, la hija mayor del actor no asistió porque quería acompañar a su madre y apoyarla, la también actriz Jennifer Garner.

“Ella se quedó en casa ya que es extremadamente leal a su mamá”, dijo una fuente cercana a su la pareja.

Sin embargo, para festejar la boda con sus seres queridos, amigos, y familiares, Jennifer y Ben viajaron a París con sus hijos, y esta vez sí estuvo Violet.

Así lucieron los hijos de Jennifer López y Ben Affleck en París para festejar la boda

En las imágenes que circulan en redes se ve a Ben y JLo muy elegantes, él con un traje sastre oscuro y corbata, y ella con un hermoso vestido en tono naranja.

Pero, sin duda, quienes se robaron toda la atención fueron sus hijos, quienes deslumbraron con cada uno de sus looks.

Seraphina de 13 años, fiel a su estilo andrógino, optó por un pantalón oscuro, camiseta negra y blazer oscuro, al igual que su padre, y su cabello ahora lo luce más largo.

Violet, de 16, lució como toda una princesa moderna con un vestido largo blanco con estampado de flores en tono rosa, y tiras finas negras.

Su cabello lo llevó suelto y liso y se veía muy linda, además de verse muy sonriente y feliz, dejando ver que se lleva bien con la nueva esposa de su padre.

Ben y JLo se besan frente a su hija Violet en París y esta fue su reacción

Sin embargo, una foto en la que JLo y Ben se besan frente a ella ha generado indignación en redes, y es que los han criticado por este gesto.

En la foto se ve a Violet sonriente y feliz, pero esto no fue del agrado de los usuarios en redes. “Pero que desvergonzados”, “por favor hay momentos para besarse y este no era”, “pobre niña, con razón no quiso ir a la boda”, “esto es muy raro y asqueroso, ver a tu papá besando a otra mujer que no es tu mamá”, y “no piensan en los niños solo en su calentura”, fueron algunas de las críticas.

Aunque no se ven fotos de Emme en la noche del jueves en la celebración, este viernes sí fue captada junto a Seraphina paseando con JLo y Ben en París.

La adolescente llevaba un look muy cómodo y relajado con jeans y camiseta blanca y complementó con una camisa oversize, y sus rizos los llevaba al natural.