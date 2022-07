Claudio Reyes asegura que su trabajo no ha sido reconocido por ser de derecha: “Chile está lleno de resentidos. Son todos mal agradecidos”

El comediante Claudio Reyes se tomó unos minutos para criticar al presidente Gabriel Boric, a la izquierda y la derecha de nuestro país, al proceso constitucional y además, habló sobre su romance con la nieta de Pinochet.

El humorista tuvo una conversación con The Clinic, en donde habló sin filtro sobre la contingencia de Chile.

Claudio comenzó aclarando que encuentra que es un “tremendo actor”, pero que no lo reconocen “porque soy de derecha nomás”.

Asimismo, se le preguntó por el actual mandatario y comentó que: “¿Boric? No diré más, compadre, no le voy a echar más caca a la caca”, y que “si yo fuera de izquierda, ya estaría triunfando en Hollywood”.

Frente a esto, el actor aseguró que “Chile está lleno de resentidos. Son todos mal agradecidos. La tierra es buena, lo malo es la raza”.

Sobre la nueva Constitución, Reyes aseguró que “no me interesa leer huevadas. Prefiero ver alienígenas”.

“Yo soy así, compadre”

Posteriormente, el periodista le consultó ¿Seguirá sin filtrar sus pensamientos?, a lo que el Reyes contestó que “tengo claro que lo que digo sería más efectivo si lo dijera con más calma (...) soy como soy, compadre. No lo hago por provocar. Es lo que me sale del alma”.

“No filtro. Soy de campo. Tengo la boca conectada al culo”, aseguró.

Sin embargo, de igual forma criticó a la derecha de nuestro así, asegurando que son cobardes. “¡La derecha siempre ha sido egoísta! ¡Muy personalista! ¡Estoy muy defraudado de la derecha de este país!”.

Por otra parte, habló sobre su carrera en televisión en donde aseguró que esta se vio truncada cuando llegó la democracia y se supo que era de derecha.

En la misma línea, reconoció que uno de los motivos fue que tuvo un romance con la nieta de Pinochet. “Eso cagó mi carrera. Salió en todas partes. Y de pronto no me llamaron más”.

“-Me dije: “Ah, me sacan porque me creen fascista”. Y me dije: “¿Quieren un fascista? Un fascista van a tener”, comentó.