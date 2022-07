Pancho Saavedra agradeció haber pasado de la farándula a la cultura: “Nunca pensé que el público me iba a dar la oportunidad”

Pancho Saavedra es uno de los comunicadores más importantes de Canal 13, y hasta el momento ya cuenta con una larga trayectoria en el Área Cultural de la estación. En este contexto, es donde el animador agradeció haber pasado de ser opinólogo de farándula en “Alfombra Roja” a la conducción de “Lugares que Hablan”, espacio que cumple 10 años al aire.

En una conversación con TiempoX, el periodista comentó: “Es un halago, es un honor. Jamás pensé que iba a poder de alguna manera tener la posibilidad en mi vida de darle un giro en mi carrera”.

“De haber hecho entrevistas en ‘Alfombra Roja’ y muchas veces comentarios como opinólogo, nunca pensé que el público me iba a dar la oportunidad de dar el giro y que me hayan apañado, porque hay gente que quiere cambiar el rumbo de sus carreras y no lo puede hacer”, añadió.

Asimismo, Pancho asegura que el actual espacio cultural le permitió transformarse como animador y que le dio “la posibilidad también de que la gente empezara a creer en mí para poder hacer otros proyectos”.

Su nueva apuesta en TV

Posteriormente, el periodista del excanal del angelito habló sobre su nuevo programa “Te paso a buscar”, asegurando que seguir generando contenido en el área cultural “es un verdadero placer”.

En este nuevo espacio, Francisco Saavedra recorrerá las calles de Santiago con reconocidas mujeres de nuestro país, siendo la primera invitada Gloria Benavides.

En la misma línea, Pancho comentó que tendrá varios elementos de la época de los 50′, 60′, y que su principal objetivo es “aplaudir a nuestras figuras”.

“Ojalá que podamos hacer 8 capítulos más lo más pronto posible para que sean homenajes en vida”, finalizó.