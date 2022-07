Sigrid Alegría confesó que es “demisexual” y explicó el término “en buen chileno”

Sigrid Alegría contó algunas partes de su vida íntima durante su participación en el programa “Abro Hilo” del Canal Vive, en donde habló abiertamente sobre su sexualidad y relaciones.

En una conversación con Felipe Cárdenas, la actriz opinó sobre la práctica del touch and go: “Esas cosas siempre han existido, lo que pasa es que hoy tienen nombre. No tengo tanto estómago… lo que se mueva, no”, aclaró.

Posteriormente, el talento habló de su experiencia más personal y realizó una llamativa confesión. “Descubrí, hace poco, que soy demisexual. Tener una vida íntima solamente si hay emociones de por medio, un compromiso emocional”.

“En buen chileno, es tener el poto pegado al corazón”, intentó explicar entre risas de los presentes.

“Me gusta encontrarme con alguien y de hecho me enamora estar con alguien que tenga esa misma sensación, ese mismo deseo o elija la misma opción que yo”, complementó.

Sin embargo, la estrella de las teleseries ahondó un poco más en el término: “Efectivamente, me gusta una persona que tenga ese mismo compromiso que yo, porque si no, nos vamos a desencontrar y vamos a pelear”, explicó.

Cabe recordar que Sigrid mantiene una relación con el youtuber y actor Francisco Germain, quien es 14 años menor que ella.