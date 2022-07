Blanca Lewin sacó a la luz intento de coqueteo de parte de Mauricio Pinilla: “Una vez este hombre trató...”

Blanca Lewin estuvo como invitada en “Buen finde”, en donde junto a Mauricio Pinilla y Karen Doggenweiler conversó sobre sus “años dorados” de las teleseries. Sin embargo, aprovechó de exponer una situación que vivió junto al exfutbolista.

“Una vez este hombre trató de sacarme a bailar, pero yo estaba poniendo música. Llegó y me dijo ‘¿eres DJ?’, y yo como ‘no sé, pongo canciones’”, lanzó la actriz entre risas según lo consignado por Página7.

“Era una fiesta como electrónica y yo estaba en el salón donde no había música electrónica. Me pusieron en un lugar que estaba justo delante del baño, entonces aquí el joven iba al baño en realidad…”, siguió su relato.

Ahí es donde Pinilla quiso aportar a la historia comentando que “llegué bien agujón, porque estaba enamorado de chiquitito de la Blanquita. Quién iba a pensar que se iba a encontrar con Blanca Lewin como DJ. Fui al baño 246 veces”.

“La saqué a bailar y me dijo que no”, se lamentó, a lo que Blanca respondió que en ese momento “estaba trabajando, no podía bailar”.

“No me pescó… y yo con toda la ilusión. Me pegué los medios (pasos) prohibidos, pero no me pescó”, siguió recalcando el animador de TVN.