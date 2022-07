Coté López arremetió con todo en contra de Alcalde de Rengo: “Espero que no seas el típico machito que hace matonaje a las mujeres”

Coté López nuevamente alzó la voz en contra de un nuevo personaje de la política, esta vez arremetió furiosa hacia el alcalde de Rengo Carlos Soto, tras insólito comentario en una plataforma social luego de que la empresaria criticara al Presidente Gabriel Boric.

Todo comenzó cuando la psicóloga compartió el registro del asalto en el cual fueron víctimas dos mujeres en la Costanera Norte, en donde aprovechó para quejarse con el mandatario por estar más pendiente de promover la campaña del Apruebo que detener la delincuencia.

Posteriormente, el edil comentó una publicación de un medio de comunicación con respecto a la reacción de la modelo. “Todos sabemos quién es Coté López”, escribió Soto a través de su cuenta de Facebook.

Este hecho molestó a la profesional, quien atinó a exponer la situación a través de su cuenta de Instagram y encarar al jefe comunal: “Déjeme recordarle que soy mujer, al igual su esposa, su madre y al igual que las mujeres de su familia. Lamento que se refiera de una forma tan despectiva hacia mi persona y peor aún, viniendo de una autoridad de este país que debería dar el ejemplo”.

“Pensar diferente no le da a usted ni a nadie el derecho a menoscabarme como persona. Creo que no dije ninguna mentira al referirme de lo insegura que me siento al salir”, agregó.

Asimismo, expresó que “no debería tener que recordarte que no eres alcalde de un partido político, eres alcalde de Rengo, con diversidad de personas que piensan diferente a ti”.

Posteriormente, la escritora volvió a destacar el alza de delincuencia: “No sé si te refieres siempre de esa forma a cualquier mujer, pero espero de corazón que solo haya sido conmigo y no seas el típico machito que hace matonaje a las mujeres con una ‘superioridad moral’ que dudo que tengas por el solo hecho de pensar diferente a ti”, lanzó.

“Te invito a practicar la democracia que tanto nos hace falta y predicas. Soy mujer, señora, madre, psicóloga, escritora, coach profesional, empresaria, políglota, etc., etc,. ‘Todos sabemos quién es Coté López’. Claramente no te referías a esto, ¿cierto?”, cerró la publicación.

Historia de Coté López | Fuente: Instagram

