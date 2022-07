Karely Ruiz volvió al local donde vendió dulces

Karely Ruiz se ha convertido en una de las influencers más populares de los últimos meses, gracias a su incursión en OnlyFans y TikTok. Y la mayoría del tiempo suele recordar sus orígenes humildes.

Y recientemente mostró que regresó al local en el que vendía dulces, donde comenzó a ganarse la vida.

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va olvidar de donde vengo. Me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo”, escribió en una publicación de Instagram.

Se generaron diversas reacciones, elogiando el trabajo que ha hecho para poder salir adelante.

¿Quién es Karely Ruiz?

Se trata de una modelo regiomontana que ha destacado en redes sociales por las fotos que comparte, en las que aparece con poses sugerentes.

Posee una de las cuentas más populares de OnlyFans en México, lo cual, la he hecho elevar el estilo de vida de sus papás, a quienes recientemente sacó de trabajar.

Cabe resaltar que influencer reveló en una entrevista para Alejandro Villanueva Madness, el monto aproximado de sus ganancias al mes, asciende a 100 mil pesos, de lo cual, el 80 por ciento se lo da a sus padres, mientras que ella solo se queda con el otro 20 por ciento.

Resaltó que gracias a su trabajo ha logrado sacar de trabajar a sus papás, por lo que los fans señalan una posible explotación hacia ella.

“Más que nada trabajo para ellos”, en una ocasión.

¿Cuánto cobra Karely Ruíz por un video?

La influencer siempre platica de las ganancias que obtiene por su contenido para adultos que sube a OnlyFans.

Según información revelada por ella misma, hay veces que llega a cobrar entre 100 mil y 150 mil por video.

Además, ella impone sus propias condiciones para crear los videos, por lo que sus fans no le pueden soltar cualquiera.