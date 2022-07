“Se fue como una rata”: mujer funa a Camila Recabarren por no pagar arriendo y dejar el departamento en mal estado

Durante la jornada de este domingo, se hizo viral en redes sociales un polémico testimonio sobre Camila Recabarren, en donde una mujer la acusó de no pagar arriendo y dejar el departamento en mal estado durante su estadía en Estados Unidos.

Recordemos que la exchica reality decidió darse un tiempo de las redes sociales para tomar un nuevo rumbo en su vida e irse a vivir al extranjero. Sin embargo, parece que no resultó nada bien.

La información fue publicada por la usuaria Dani López Ojeda en Instagram, quien sería la dueña del inmueble donde Recabarren habría estado viviendo con su hija.

“Rata, se fue sin pagar el arriendo y dejó el departamento todo sucio, quebró cosas y dejó cosas en mal estado. ¡La terrible Miss Chile! (...) se fue como una rata sin pagar 1.300 dólares”, escribió la cibernauta.

Posteriormente, comentó que la modelo no pagó los servicios básicos del hogar y que justificó esta acción por tener una hija. “No pago agua, ni luz, ni gas y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni para comer”.

“Fuma todo el día, se droga con hongos y estando su hija presente”, acusó y que “con suerte tiene para comprarle un yogurt”. Asimismo, aseguró que ella misma tuvo que hacerse cargo de las comidas de la menor, porque Camila no tenía dinero. “No eres hippie ... eres floja”, enfatizó.

Finalmente, agregó que Recabarren dejó el departamento “asqueroso” y que se llevó hasta las sábanas de la habitación. Además, expuso que la fecha límite para el pago del dinero era el 5 de julio.

Sin embargo, y según lo escrito por la mujer, la exMiss Chile habría sido víctima de un robo en el domicilio y que tomó contacto con la policía por este hecho.

Acá te dejamos el video donde aparece Camila llevándose las cosas del departamento: