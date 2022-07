[Video] “A Shakira se le respalda”: fans abuchearon a Piqué durante clásico futbolístico

Esta sábado, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, se vivió un encuentro amistoso entre el Real Madrid y Barcelona. El resultado fue 1-0 con gol de Rapahel Días Belloli ‘Raphinha’, quien le dio la victoria al equipo dirigido por Xavi Hernández.

Sin embargo, durante este clásico, uno de los jugadores del Barça fue rechazado a su llegada hasta por los propios hinchas. Se trata de Gerard Piqué, quien previo a los 90 minutos, ya empezaba a ser abucheado.

Todo esto y más sucedió por la presunta infidelidad del jugador, que tuvo como consecuencia la ruptura de una relación por más de 10 años con la artista colombiana, Shakira. Quien precisamente los fans, le recordaban una y otra vez su nombre.

En varios videos que han sido compartidos en redes sociales y que se han vuelto virales, se puede apreciar distintos momentos de este suceso. Por ejemplo, mientras entrenaba previo al juego o una vez en la cancha y cada vez que tocaba la pelota, lo abucheaban y desde las graderías le gritaban “¡Shakira! ¡Shakira!”.

Usuarios en Twitter no se quedaron atrás y comentaron sobre lo ocurrido: “Lo más bonito de todo es que Shakira logro lo que nadie: unir a los fanáticos del Barcelona y Real Madrid para abuchear a Piqué”. “El público no perdona los cachos de Piqué a Shakira”. “Todo el mundo abucheando a Piqué, no subestimen nunca el poder de Shakira”.