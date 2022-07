Así reaccionó Anahí tras escuchar a Bad Bunny cantar ‘Sálvame’

Bad Bunny decidió hacer su propia versión del popular tema ‘Sálvame’ de la banda RBD y aunque se llenó de críticas por parte de algunos internautas, recibió respuesta por parte de Anahí la intérprete del sencillo que remueve la nostalgia entre los fans de la agrupación.

A través de su cuenta en TikTok, el ‘Conejo Malo’ colgó unos segundos cantando el sencillo y se unió a Karol G quien también demostró su amor por la banda hace unos meses atrás, lo cual la llevó a interpretarla en uno de sus conciertos junto a la mismísima Anahí.

Algunos internautas no tardaron en reaccionar y le reclamaron por “arruinar” el tema pero con lo que no contaban era con que la también actriz le demostraría su apoyo.

Anahí y su respuesta a Bad Bunny

La recordada Mía Colucci en la telenovela Rebelde reaccionó a la publicación del puertorriqueño a pesar de no ser muy activa en redes sociales.

“¡Tú sí sabes! Vamo’ pa’ el mambo @badbunny #Sálvame”, escribió la RBD en la descripción del clip en su versión dúo.

‘Sálvame’ fue lanzada en 2004 y se ha convertido en un himno para los fanáticos de RBD e incluso para las nuevas generaciones. Ahora Bad Bunny se encargó de ponerle su propio estilo al entonarla con su particular estilo.

El apoyo de Anahí al cantante ha sido aplaudido por algunos fans y así lo hicieron saber con sus comentarios.

“Anahí dando la bendición es todo lo que necesitas para ser considerado un buen intérprete de Sálvame”. “Y de la nada salió Anahí y eso es muy raro porque ella no es muy activa en redes sociales, o al menos no en TikTok, lo cual me huele a colaboración”. “No puedo imaginar un cover completo, pero después de la aprobación de Any creo que todo estará bien”. “Primero Karol G y ahora Bad Bunny, las nuevas leyendas reconociendo a las generaciones que pavimentaron el piso por el que hoy caminan todos los latinos sin importar el género musical”, expresaron.