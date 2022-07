“Está a nivel internacional”: Pablo Rojas protagoniza emotivo momento en The Voice y es aplaudido en redes sociales

El domingo en la noche se emitió el último capítulo de The Voice Chile, en donde Pablo Rojas protagonizó un emotivo momento en el espacio, tras su participación en donde interpretó “La incondicional”, la emblemática canción de Luis Miguel.

Tras su performance, la cual fue entusiastamente aplaudida por los presentes, Julián Elfenbein le preguntó cómo se sentía. “Emocionado, como nunca antes”, afirmó.

Además, le consultó si tenía una “incondicional”, tras lo cual dijo que si, nombrando a su pareja Antonia, quien se encontraba en medio del público.

Luego de esto, Rojas recibió los elogios de Beto Cuevas, Yuri, Cami y Gente de Zona. “Tienes algo muy especial. Desde que llegaste aquí, te lo he dicho. Lo que te hace grande a ti es tu humildad, tu compañerismo, tu forma de ser. Y te dije que eso nunca lo pierdas e increíblemente en lo que lleva de competencia has crecido mucho: en redes sociales, en tu vida personal y has mantenido los pies en la tierra. Y lo mejor que tu tienes que es tú no compites con nadie, tu competición es contigo mismo y eso es lo que te hace un gran artista. Felicidades”, le señaló el dúo.

Gente de Zona (Captura CHV)

Tras esto, Elfenbein le señaló cómo se sentía tras recibir los aplausos del público. “Es lo que todo artista quiere recibir, ya me siento uno”, indicó emocionado el participante.

Finalmente, le dedicó este momento a su pareja, padres y hermano. “Muchas gracias a ustedes que, a pesar de todo, siempre han estado ahí”, concluyó.

Los elogios en redes sociales

La participación de Pablo Rojas también recibió los aplausos de los usuarios de redes sociales, quienes destacaron la interpretación de “La Incondicional”.

Hay que tener pedazo de voz para hacer una interpretación de la Incondicional mejor que Luis Miguel, lo de Pablo Rojas es increíble 👏🏼👏🏼👏🏼#TheVoiceCHV pic.twitter.com/RvQFC3VEHL — 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍𝒕 𝑫𝒊 𝑹𝒊𝒗𝒊𝒂 🗡 (@ElBrujo_29) July 25, 2022

Pablo Rojas está a nivel internacional. La cagó. #TheVoiceChv — Massimo Doni (@MassimoDoni) July 25, 2022

Tú estás llorando, yo estoy llorando, TODOS estamos llorando 🥺❤️🥹

Pablo Rojas serás el ganador ❤️ #TheVoiceCHV — Sunshine (@Sol_Maia26) July 25, 2022

#TheVoiceCHV no alarguen más esto entreguen el premio al ganador Pablo rojas.. — wladimir silva (@kutomania) July 25, 2022

El es el ganador a lo lejos se ve #TheVoiceCHV 👏🙌👏 Pablo rojas — 🅾️💲©️🅰️®️ (@hozkar_) July 25, 2022