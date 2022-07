Las señales que revelan que la boda de Kylie Jenner podría estar cerca

Kylie Jenner, la más joven de las hermanas Kardashian podría estar cerca del altar junto a Travis Scott. Debido a recientes publicaciones de la famosa, sus fans piensan que podría haberse comprometido y que pronto dará la noticia de su boda con el padre de sus hijos. Esto sucede meses después de que su hermana Kourtney se casara en varias bodas con Travis Barker, razón por la cual muchos usuarios piensan que Kylie no ha querido revelar su noticia, para no opacar a su hermana.

Kylie Jenner podría estar comprometida con Travis Scott

Kylie es famosa por mantener eventos importantes de su vida privada en secreto, como fue el caso de su primer embarazo, el cual no fue revelado hasta después del nacimiento de su hija Stormi.

Es por eso que ahora sus seguidores piensan que la famosa puede estar comprometida con Travis Scott.

Todo comenzó cuando Kylie comenzó a compartir fotos usando un anillo de diamantes en su mano izquierda.

la boda de Kylie Jenner @kyliejenner

Más tarde la famosa fue vista durante una cena con sus hermanas y dos amigas. Lo que llamó la atención de esta aparición, fue que Kylie usó un vestido blanco, mientras que las demás vistieron de negro, lo cual despertó sospechas de una celebración de compromiso.

Incluso se piensa que sus acompañantes podrían ser sus damas de honor, pues todas iban vestidas con atuendos color negro.

Tras esta publicación en la cuenta de TikTok de Kylie, surgió un registro de regalos para boda con el nombre ‘Mother Goose y Cactus Jack’, que son los apodos que usan Kylie y Travis.

Sin embargo más tarde se dio a conocer que este registro no pertenece a los famosos.

Anteriormente Travis había hablado de sus planes de matrimonio para el futuro en una entrevista con Rolling Stone diciendo:

“Nos casaremos pronto, solo tengo que decidirme y proponerle matrimonio de una manera original.”

El rapero dijo sobre su romance que había llegado de manera inesperada a sus vidas, pues se conocieron por casualidad y comenzaron a salir sin tener en mente una relación.

“En la primera semana no sabes si es algo real o algo pasajero, después en la segunda semana es como “Wow, seguimos hablando y no nos hemos cansado uno del otro” Hasta que llegó un punto en el que la necesito a mi lado siempre, es la indicada.”

Por su parte Kylie dijo en la reunión de ‘Keeping up with the Kardashians’ que si deseaba casarse pero no pronto.

“No estoy pensando en matrimonio en este momento, pero espero casarme algún día.”

Por ahora la pareja no ha confirmado si caminarán hacia el altar pronto, pero sus fans piensan que un compromiso está a la vuelta de la esquina para ambos.