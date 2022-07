Melina Noto aclaró el verdadero motivo del deceso de su hermano

Melina Noto aclaró este fin de semana el verdadero motivo que provocó el inesperado fallecimiento de su hermano Alan.

A pocos días de cumplirse un mes del deceso del joven de 35 años, la actual coanimadora de “La nueva voz del gol”, de TNT Sports, aportó mayores datos respecto de la trágica partida de Alan, cuyo deceso preliminarmente había sido vinculado a un accidente de tránsito.

“Partiste sin aviso, sin esperarme y me dejaste el alma destrozada. No hay palabra de consuelo. Te amo, en esta y en todas las vidas hermano (...) te recordaré siempre así, con una sonrisa. No logro comprender tu partida. Hasta el fin del mundo juntos”, fueron algunas de las palabras que, en su oportunidad, publicó en sus redes sociales la también pareja de Pangal Andrade tras enterarse en medio de las grabaciones del programa del canal deportivo de la muerte de su hermano.

La aclaración de la figura de TNT Sports

Ya más asimilado el fallecimiento de Alan, pero no por ello menos doloroso, fue la propia argentina quien salió a aclarar el verdadero motivo del deceso.

Lo hizo en una corta entrevista con la panelista de “Zona de Estrellas”, Cecilia Gutiérrez, quien en un Live de Instagram reveló que Melina quedó “bien triste” al confirmar que la totalidad de las informaciones de la prensa argentina y nacional respecto de la muerte de su hermano dieron cuenta que él había fallecido en un accidente automovilístico.

“Ella tuvo que viajar a Argentina, fue súper complicado. Y está bien triste porque en todas partes había aparecido que su hermano murió en un accidente de tránsito y resulta que no fue por eso”, aseguró la periodista.

“Mi hermano falleció de muerte súbita. Tuvo un paro durmiendo. Nadie se explica por qué, era una persona sana, deportista, se levantaba todas las mañana a las seis a entrenar”, fue la respuesta de la modelo transandina, quien reveló que su madre fue la primera en darse cuenta que Alan no estaba bien, ya que siempre su hermano era el primero en contactarse al grupo de WhatsApp de la familia.

“Ese día no llegó el mensaje y la mamá en su sexto sentido dijo ‘algo pasa’, lo fue a ver, no le abrieron, abrió la puerta y lo encontraron ahí”, señaló Melina, quien quedó bastante contrariada y molesta porque “nadie me llamó para verificar” la versión correcta de la muerte de Alan.

Otro de los temas que la argentina quiso aclarar fueron algunos rumores de programas de espectáculos que apuntaron a que pareja, Pangal, no había estado con ella en el triste momento. Una situación que fue desmentida por la joven, ya que una vez que conoció de la triste noticia su pareja fue prontamente a acompañarla al estudio de TNT Sports y durante todo este tiempo ha sido un pilar fundamental en su proceso de superar el luto.

“Si no hubiese sido por él (Pangal), no sé qué habría sido de mí porque fue horrible, lo pasé muy mal”, afirmó Noto, que este fin de semana dio una nueva muestra de lo agradecida que está con Pangal.

Esto, luego de dedicarle una cariñosa publicación en sus historias de Instagram al exchico reality por un cariñoso gesto que tuvo con ella durante un paseo realizado por ambos el pasado fin de semana. “Tengo el mejor novio del mundo que me trae helado a la cama”, publicó la joven, dejando claro que Pangal ha estado cada momento apoyándola tras su triste pérdida familiar.