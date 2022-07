Neme revela amenaza de muerte mientras estaba en vivo: “Pienso que hemos tocado fondo”

Durante esta mañana en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, hablaban sobre la delincuencia en el país, con contacto desde Calera de Tango y Chicureo, lugares donde se registraron violentos asaltos, en un local de comida y en una casa, respectivamente. En ese contexto, a través de redes sociales, amenazaron a José Antonio Neme.

“Me amenazan d muerte en medio de @MuchoGustoMEGA que me vería bien “con una bala en el cráneo” pienso que hemos tocado fondo…”, escribió el conductor, quien acompañó el mensaje con la publicación de un usuario de Twitter.

Me amenazan d muerte en medio de @MuchoGustoMEGA que me vería bien “con una bala en el cráneo” pienso que hemos tocado fondo… pic.twitter.com/9HdbEpMu17 — Jose Antonio Neme (@jananeme) July 25, 2022

De inmediato muchos seguidores comenzaron a entregarle su apoyo al periodista, insistiéndole que estampe la denuncia en la PDI.

Por otro lado, otros usuarios hacían la salvedad de que no sólo se criticara la violencia contra el conductor, sino que también del empresario Pedro Pool Vargas, quien en el programa Las Indomables de Patricia Maldonado, dijo que “lo vamos a hacer igual. Si gana el Apruebo lo vamos a hacer igual (...) es a la buena o a la mala”.

“Después del 4 de septiembre me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad de la propiedad privada y de la familia”, comentó para luego enfatizar en que “lo haremos a la buena o a la mala”.

“Que la izquierda no se equivoque... No van a ser 3 mil (asesinados) como Pinochet, van a ser hartos más. No va a existir el exilio dorado”, terminó por decir Pedro Pool Vargas.

Pero además salió a colación el Presidente Gabriel Boric, quien hace un par de años posó con una polera, en la que aparecía el rostro de Jaime Guzmán, con un tiro en la frente.