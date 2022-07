Andrés García arremete de nuevo contra sus hijos y esto dijo de la presunta reconciliación con su hija

Los conflictos entre Andrés García y sus hijos Andrea, Leo y Andrés, se mantienen en medio de su delicado estado de salud. Luego de haber mencionado la mala relación que mantiene con ellos y tras la supuesta reconciliación de la que habló Andrea con su padre, decidió salir a aclarar la situación y confirmar la mala relación familiar que mantienen.

El primer actor decidió dar la verdadera versión de lo que sucede con su hija Andrea García, quien hace unos días atrás publicó un vídeo llorando mientras le pedía disculpas a su padre y esperara una pronta recuperación.

Más tarde, colgó una postal antigua junto a su padre asegurando que habían conversado y limado asperezas, pero según el propio Andrés, esa conversación nunca sucedió.

García apareció ante las cámaras del programa de ‘De primera mano’ y reveló que sigue sin mantener contacto con su hija desde hace 10 años.

“No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza o si cree que me ve la cara. Hace como 10 años que no me habla, desapareció”, aseguró.

En medio de la conversación fue consultado sobre su disposición a recibirla en su casa y fue contundente con su respuesta.

“Mira mejor que no lo haga, no sé qué sienten algunos hijos, me dan ganas de desconocerlos a algunos por sus actitudes…Está uno enfermo meses, ni visitar, ni preguntar si se te ofrece algo o si te alcanza para pagar el hospital, no es que necesite, pero es lo correcto, que pregunten por mí, pero en realidad ni Andrea ni ninguno de los demás”, explicó.

Andrés García y la mala relación con sus otros hijos

Para nadie es un secreto la poca relación que mantiene el artista con sus hijos, a quienes incluso asegura haberlos sacado del testamento.

Y aunque confirmó que sus hijos Andrés y Leo se han acercado tras conocer lo enfermo que ha estado, su relación sigue siendo pésima.

“El que me habla es Andrés, el hijo de Margarita, solamente que como no está en Acapulco solo me llama por teléfono. Él siempre es cariñoso, pregunta cómo estoy”, mencionó.

En cuanto, a su hijo Leo contó que aunque se reunió con él, la comunicación no era la mejor y lo sintió como un extraño.

“Estuve en su casa hace como cinco días y no sé en qué andaba yo pero andaba todavía malito y entonces creo que su mamá le dijo ve a ver a “tu papá porque no se siente bien”…. fui a su departamento pero fue como si me tratara un extraño”, agregó.