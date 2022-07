Betsy Camino a lo grande: “En pandemia hice mucha plata y me pregunté ‘¿qué hago con esto?’, invertí en seis departamentos”

La bailarina Betsy Camino, al revés de la mayoría de los chilenos, tuvo un incremento en su bolsillo durante la pandemia, lo que le permitió adquirir varias propiedades e incluso hacer su salón de belleza. Así lo confesó en “Más Vivi que Nunca”.

De acuerdo a lo que recogió “Mira lo que Hizo”, la cubana relató que “antes de la pandemia me dedicaba full a la televisión, ese era mi único ingreso”.

“Me propuse poner la tienda online, empecé a funcionar con esta, comenzó el tema del reality Masterchef, donde quedé en el top 5, y dije ‘tengo que hacer algo respecto a la comida’, y puse un minimarket de alimentos con envío directo a domicilio”.

Luego “puse con mi ex pareja una automotora, nos fue la raja, porque no llegaron vehículos a Chile y al dar muchos bonos y retiros del 10%, así que bien”.

“En pandemia hice mucha plata gracias a Dios, y me pregunté ‘¿qué hago con esto?’, porque el banco no me iba a dar nada. Entonces a través de Instagram conocí a una persona que movía el tema de los bancos, que trabajaba en una inmobiliaria, así que decidí invertir en seis departamentos de una, y también me compré un departamento”, contó la cubana.