Mientras JLo y Ben viven su luna de miel en París, Jennifer Garner da lección de madurez con esta foto

Jennifer López y Ben Affleck están viviendo su amor al máximo tras casarse, y es que la famosa pareja viajó a París para disfrutar de una luna de miel en familia, con sus hijos.

Emme, Max, Seraphina, y Violet se encuentran con ellos y se les ha visto muy unidos y felices, como una familia moderna y compenetrada.

Muchos se preguntan cómo se sentirá Jennifer Garner, ex de Ben, y la madre de sus hijos, mientras todos están en París, pero la actriz demuestra, una vez más, que es una mujer madura.

Desde el principio Jennifer apoyó la relación de Ben con JLo, e incluso les permitió a sus hijos convivir con la cantante y sus hijos.

Tras la boda, Jennifer Garner se mostró tranquila y plena, disfrutando de un fin de semana sola, dando un paseo por el mar y andando en bicicleta por la montaña.

Y ahora, en la luna de miel, la protagonista de Si tuviera 30 ha dado otra lección de madurez.

Jennifer Garner da lección de madurez durante luna de miel de JLo y Ben Affleck

Mientras JLo y Ben están disfrutando unos días en París con todos sus hijos, Jennifer Garner está concentrada en su vida.

La famosa se encuentra grabando la serie The Last Thing He Told Me, y además es una mujer dedicada a su hogar.

A través de su cuenta en Instagram, la actriz publicó una foto desde su huerto en la que aparece con un hermoso vestido largo y holgado floreado en tono amarillo y tenis blancos.

En la imagen escribió “amor de verano, de la granjera Jen 👩🏻‍🌾♥️🌱”, mientras sostenía una cesta y tenía una hermosa sonrisa en su rostro, con el cabello al natural.

La famosa dio una gran lección, y es que está enfocada en su vida y no se siente deprimida ni afectada por la boda ni luna de miel de su exesposo.

Jennifer demostró que es una mujer poderosa e independiente que se encuentra feliz y plena, y recibió miles de halagos por parte de sus seguidores.

“El granjero más angelical que he visto en mi vida 😇👩🏻‍🌾❤️”, Oh Dios mío, eres la perfección 🤍🤍🤍”, “¡AMAMOS a la granjera Jen!🐷”, “te ves tan feliz y hermosa”, y “¡Eres un rayo de sol! ¡Me encanta ver tus poblaciones, me alegran el ánimo ❤️” fueron algunas de las reacciones.