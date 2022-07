Beto Cuevas le tiró puras flores a Cami Gallardo durante “The Voice Chile”: “Ella siempre está trabajando...”

“The Voice Chile” ya se encuentra en la recta final, por ende todos los coaches están eligiendo a los mejores artistas para ser parte de la semifinal del programa de CHV. Bajo este contexto, es donde Beto Cuevas aprovechó de elogiar a uno de los concursantes, y posteriormente a Cami.

Todo comenzó cuando Gente de Zona tuvo que tomar la decisión de eliminar a uno de los participantes, siendo los elegidos Yalimar Falcón y Andrea Arancibia, quienes debieron abandonar el espacio de talentos.

Luego, llegó el turno de la presentación de Thayz Torres, en donde Beto Cuevas decidió tomar la palabra para enviarle un tierno mensaje a Cami Gallardo, a quien puso como ejemplo de artista.

“Creo que tienes un talento gigante, pero debes seguir trabajando. Porque muchas veces cuando estás en un momento de gloria, uno piensa que llegó, pero uno se puede caer. Entonces es importante mantener la humildad”, reflexionó.

“Me gustó mucho cómo manejaste tu momento, viste que todos se pararon y yo estaba escribiendo, y me miraste para que me parara. Me invitó a levantarme”, añadió la exvoz de La Ley.

A partir de estas palabras es donde Cuevas aprovechó de tirarle las flores a la Cami: “Maravilloso cómo te has desarrollado, nunca dejes de trabajar, estudiar, sigue haciéndolo. Un ejemplo de eso es la Cami. Ella siempre está trabajando, es matea, se prepara y te lo digo porque lo creo”, le dijo sin previo aviso.

“Muchas gracias por valorarlo, no me lo habías…”, intentó responder la intérprete, pero Beto Cuevas nuevamente tomó la palabra: “No es casualidad donde estás ahora en tu carrera y eso es porque trabajas y eres seria al respecto”, sentenció.