Brendan Fraser y Austin Butler se perfilan cómo los favoritos al Oscar: esto es lo que han logrado

Con su atractivo físico e innegable carisma, Brendan Fraser y Austin Butler están conquistando este 2022. Mientras que Fraser sorprendió a todos con su transformación para la cinta “The Whale”, Butler dejó a todos boquiabiertos con su impecable interpretación de Elvis Presley, en “Elvis”.

La reciente imagen de Brendan, difundida por A24 abrió la conversación sobre quién se llevará el próximo Oscar a “Mejor Actor” y tanto su nombre como el de Austin fueron una constante entre los cinéfilos.

“Apuesto a que ganará el Oscar 2023 al Mejor Actor. Austin Butler con “Elvis” tiene una gran oportunidad de ser nominado, pero Brendan Fraser tiene la narrativa perfecta para ganar esta temporada (y lo apoyaré)”. “La contienda por la estatuilla dorada estará entre Butler y Fraser. Guarden esto”. “Austin y Brendan merecen todo, no importa si ganan o no ya conquistaron a todos”. “Las apuestas están con Austin Butler pero aún no sabemos cómo será Fraser. Cualquiera de los dos se llevará el Oscar definitivamente”, se lee en redes sociales.

El “renacimiento” de Brendan Fraser

Quizá ya conocíamos el trabajo actoral de Brendan Fraser pero después de varios años en proyectos pequeños o para la pantalla chica, finalmente volverá a lo grande de la mano de Darren Aronofsky (Réquiem por un sueño, Black Swan, Mother!).

En los 90 y principios de los 2000 se convirtió en uno de los galanes por excelencia con cintas como George de la selva, la trilogía de La momia, Al diablo con el diablo y Extraordinary Measures. Los fans apostaban porque llegaría a la cima junto a sus contemporáneos Brad Pitt, Tom Cruise y Leonarno DiCaprio sin embargo, la industria le dio la espalda.

En una entrevista con la revista GQ, Fraser afirmó que sufrió un abuso sexual por parte de Philip Berk, el ex presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los Globos de Oro. Los hechos ocurrieron en 2003, cuando Berk saludó de mano a Fraser y aprovechó para tocar trasero. El actor afirmó que fue una experiencia tan horrible que se sintió demasiado vulnerable y quería llorar. No hubo represalias, salvo una “disculpa” por parte de los organizadores y Fraser se vio obligado a desaparecer.

El actor retomó su carrera hasta hace unos años en producciones como Doom Patrol, Texas Rising (2015) y la serie dramática de Showtime The Affair (2016-2017). Ahora está listo para reclamar su sitio con The Whale y próximamente en Batgirl y Killers of the Flower Moon

Austin Butler, la gran revelación del año

Abordar el papel de Elvis Presley es un desafío abrumador pero Austin Butler logró convertirse en él.

Numerosos actores han intentado interpretar al “Rey” en producciones de pantalla grande y pequeña; entre ellos están Don Johnson en Elvis and the Beauty Queen de 1981. Michael Shannon en Elvis and Nixon de 2016 y David Keith en Heartbreak Hotel de 1988. Probablemente la actuación más aclamada fue la de Kurt Russell en Elvis, la película para televisión de 1979 dirigida por John Carpenter.

Butler de 30 años es conocido por su participación en series adolescentes como ICarly, Zoey 101 y Hannah Montana pero recientemente comenzó a abrise paso en las grandes ligas al obtener el papel de Tex Watson, seguidor de Charles Manson, en Érase una vez... en Hollywood.

El actor siempre tuvo muy presente la responsabilidad de interpretar a un ícono de la música como lo fue Presley por lo que no escatimó las horas que pasó estudiando cada uno de sus movimientos, gestos e incluso tono de voz.