Gaby Hernández no entiende: “No me han llamado de ningún canal, me pregunto ¿por qué?”

Este sábado se transmitirá un nuevo capítulo de “Te paso a buscar”, el nuevo programa de Canal 13, donde la invitada será la actriz Gabriela Hernández, quien se subirá al Falcon rojo para tener una íntima conversación con Pancho Saavedra en la que rememorará su infancia, sus amores, sus viajes y sus más destacados papeles en televisión.

En este contexto, recordará su primer rol en una teleserie nacional, “Bellas y audaces” de TVN. Luego, la intérprete repasará sus destacados personajes en las teleseries de Canal 13, como “Doña Pola” en “¿Te conté?” y “Leonor” de “Marrón Glacé”, ambas de gran éxito en los años 90.

En tanto, Pancho destacará los papeles realizados por Gaby Hernández en apuestas de ficción de Mega, como la divertida “Lita” de “Pituca sin lucas” y su único rol protagónico en una producción dramática, “Casa de muñecos”, donde interpretó a “Nora”, una adulta mayor, madre de cuatro hijas y que padecía de Alzheimer.

Te paso a buscar Canal 13

En relación a este tema, la actriz conversará con Pancho que desde ese último protagónico en el año 2018, nunca más la han llamado para participar de una producción dramática.

“Supongo que no han habido abuelas. No me han llamado, hay más abuelas (y) no tengo porqué ser siempre yo… pero no me han llamado de ningún canal, me pregunto ¿por qué?”, comentará la actriz, a lo que Saavedra responderá “yo me pregunto lo mismo”.