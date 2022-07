Naya Fácil dejó a sus seguidores con el alma en un hilo: “Todos tenemos un fin y este es el mío”

Naya Fácil publicó una storie que ha dejado a todas las redes convulsionadas y preocupadas y hasta esta hora de la mañana no se tienen noticias de ella. “Mis queridos facilines, estos días han sido muy tristes para mí, aún sonriendo ya no siento felicidad. Me siento vacía, solo quiero agradecer su apoyo incondicional de todos estos años”, parte el escrito.

“Gracias por acompañarme en mis alegrías y tristezas pero creo que todos tenemos un fin y este es el mío, ya no doy más, me siento más sola que nunca , tengo cosas materiales, casa, auto, pero nunca me llenaron”, agregó.

LEE MÁS: Naya Fácil desconsolada revela que nuevamente está soltera: “Tengo mucha pena, tengo rabia”

Naya precisó que “no tengo familia, no tengo amigos, no tengo pareja, es verdad no tengo a nadie, fui feliz momentáneamente gracias a ustedes, fue lindo mientras duró, espero algún día volverlos a encontrar”.

“Espero siempre me recuerden con una sonrisa y me disculpen por la decisión que tomé”, sentenció la influencer.