Trolean a Cristián de la Fuente por nueva serie de Pedro Pascal y actor de Stranger Things

El actor Cristián de la Fuente se convirtió en motivo de burlas en redes sociales, debido a la nueva serie que protagonizará Pedro Pascal en HBO, junto al actor de Stranger Things David Harbour, y lo subieron al columpio con divertidas bromas que compartieron en Twitter, los ciber molestosos.

“Cristián de la Fuente no se levantó lo suficientemente temprano”, comentó el periodista de Rock and Pop, Ignacio Lira, en Twitter, dejando la puerta abierta para que más tuiteros se sumaran a las bromas de por qué el actor que hace campaña del rechazo no fue elegido en el papel.

“Llamaron a Cristian de la fuente, pero no aceptó el papel para dedicarse 100% a la campaña del rechazo, un verdadero patriota” @AlienigenaRojo

“A Pedro Pascal lo llaman de Hollywood, a Cristián de la Fuente lo llaman para los comerciales Verisure” @Meruanista1

“Justo se le echó a perder el reloj a Cristian De la Fuente y no alcanzó a llegar a la audición… y eso que tiene varios”@IsraelSegall

“Cristián de la Fuente: “No lo quería decir para no ningunear a mi colega Pedro Pascal, pero los productores de la serie de HBO Max se contactaron primero conmigo, rogándome que aceptara el papel protagónico pero lo “rechacé” por mi apretada agenda laboral”.@ADM_CuentaChile

Thriller policial

“My Dentist’s Murder Trial”, es el nombre de la serie donde actuará Pedro Pascal junto a David Harbour, donde también cumplirán roles como productores ejecutivos.

La producción se encuentra en desarrollo y ya se dieron a conocer detalles de la historia que está basada en hechos reales y corresponde al caso del Dr. Gilberto Núñez, quien fue acusado de asesinar a su amigo Thomas Kolman. La noticia se popularizó en el año 2015, cuando se publicó en el New Yorker.

Los hechos se remontan al 2011, cuando la víctima fue encontrada muerta en su auto por envenenamiento.

La nueva serie de HBO Max con Pedro Pascal y David Harbour ya tiene en marcha el capítulo piloto, el cual será dirigido por Steve Conrad (En Búsqueda de la Felicidad).