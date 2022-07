El emotivo mensaje con el que Eduardo Fuentes se despidió de “Mentiras Verdaderas” y de La Red

El animador de TV, Eduardo Fuentes, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales donde se despide del programa “Mentiras Verdaderas” , el cual se emitía en su ahora ex casa televisiva, La Red, estación que pasa una grave crisis económica y administrativa que hasta hoy, mantiene a sus funcionarios en huelga.

En su cuenta de Instagram, Fuentes -que desde agosto se integrará a las filas de TVN- relató que este jueves fue un día muy extraño para él, ya que debía salir al aire el último capítulo del espacio que él animaría , situación que no ocurrió por el delicado momento que pasa la señal de Quilín.

“Hoy debió estar al aire el último capítulo en que presentaba MV. La idea era terminar al aire, una vez superada la huelga, esta etapa en el programa. Pero esto no sucedió”, inició Fuentes.

“Cierro, sin cerrar paradójicamente, más de 7 años al mando de un clásico de la conversación. Programa que amo y llevaré en mi corazón siempre y que confío volverá con un nuevo conductor(a) cuando el canal soluciones sus problemas ”, añadió el animador.

El también ex Canal 13, dedicó palabras para todos quienes formaron parte del programa, como también de sus colegas de La Red, asegurando que con su salida “me despido de una parte de mi vida también”.

“Me despido de grandes profesionales con los que batallamos cada pauta y entrevistado buscando ampliar la conversación. Me despido de buenas personas que pusieron lo mejor desde cada una de sus funciones. Me despido de gente esforzada que no merecen pasar por lo que están pasando. Me despido de aquellos que ya no siguen en el canal y que brillaran donde vayan ”, señaló

“Pero no me despido de los amigos que hice, porque con ellos nos seguiremos viendo. Y reiremos de las tonteras de siempre y nos tomaremos ese sour de cábala que tantas veces nos ayudó a tirar para arriba cuando el ánimo aturdía”, añadió.

Finalmente, tuvo palabras para el momento que vive la señal de Albavisión, manifestando que espera “de corazón” todo se solucione y la estación vuelva al aire.

“Ojalá, de corazón, La Red logre pronto volver al aire. No es bueno que se terminen estos espacios, ni para los profesionales que en ellos trabajan, ni para el público que es nuestro jefe”, aseguró Fuentes.

“Gracias a quienes fueron (al programa), a quienes nos vieron, a quienes creyeron y hasta a quienes se enojaron con nosotros… fuimos honestidad pura… y espero seguir conversando de Chile con ustedes”, cerró el animador.