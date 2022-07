Ignacia Michelson no se guardó nada contra Vale Roth: “Después de meterse con mi novio, se metió con mi socio”

La exchica reality Ignacia Michelson realizó la popular dinámica de someterse a las preguntas de sus seguidores- más aún con el affaire que está viviendo con Marcianeke- y salió otra de las reinas de la farándula al ruedo, Vale Ruth, con quien quedó confirmadísimo que tiene muy, pero muy mala onda.

“¿Eres amiga de Vale Roth?, serían una bomba”, le preguntó un seguidor y esto desató la verdadera explosión: “cero, me cae pésimo, es un mujer sin códigos y mentirosa”, escribió.

En un video contó algo más: “pues claro que me hizo, quieren que les cuente el caldo sí o no. Y pruebas hay, hay muchas pruebas. Es una mujer sin códigos, falsa, envidiosa, lo tiene todo y dice que tiene buena vibra, no chicos no le crean nada”.

“Yo me peleé con ella, me la encontré en una fiesta y me dice vuélveme a agregar amiga y como soy relajada obvio y después me hizo la perrada de las perradas, no, si se me pasa esa mujer”, agregó.

Al parecer esta respuesta prendió aún más las dudas de sus fanáticos e hizo un live en el que no se guardó absolutamente nada en contra de Roth.

Más acusaciones

“Después de amenazarme de muerte, dejé de ser amiga de ella y me pidió que no lo contara cuando estaba en ‘Bailando por un sueño’ y yo no lo conté, porque en verdad soy muy relajada”, continuó Michelson.

“Me dice juntémonos y ya, pero después se juntó con mi novio en su departamento y también con el pololo de mi hermana y le contó que hubo joteo”, reveló.

Mientras se maquillaba para irse a una nueva fiesta en Ibiza, la exchica reality dijo que Vale Roth “siempre anda pelando a todas, por eso está sola y nadie la quiere, no le creo nada”.

“Ah y después de meterse con mi novio, se metió con mi socio (...) me da pena su soledad”, terminó.