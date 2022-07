José Antonio Neme reveló su fantasía cachonda no cumplida: “¿Te vas a ir de este mundo sin haber probado?”

Este viernes se estrenará un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde los invitados podrán hablar de sus experiencias íntimas, entre ellos José Antonio Neme, quien confesará uno de sus mayores secretos sobre su vida sexual.

Todo comenzó cuando Jean Philippe Cretton consultó quiénes poseen una fantasía sexual no cumplida, a lo que el comunicador de Mega dio un paso adelante y respondió sorprendiendo a todos en el estudio.

“Cuando uno piensa a madurar, a crecer, me ha venido desde hace un tiempo a esta parte, ¿me voy a ir de este mundo sin haber estado con una mujer en la cama?”, comenzó a decir, mientras Teresita Reyes y Julia Vial bromeaban con el panelista sobre esta inesperada confesión.

“Yo tuve un despertar sexual tardío… hasta los 21 años no había hecho nada de nada y luego me definí en este camino del pecado donde estoy muy contento, pero me falta este otro bichito, no quiero decir que padezco de un bisexualimo crónico, lo que estoy diciendo es que uno puede probar… ¡Por qué no!”, sostuvo el panelista de “Mucho Gusto”.

Finalmente, agregó que “nunca he sentido que soy atractivo para una mujer por mi manera de ser, por mi actitud, no lo sé, pero ahora me estoy haciendo esta pregunta… ¿te vas a ir de este mundo sin haber probado?”, terminó preguntando al aire.