¿La echa de menos?: Luis Jara parodió a Cecilia Bolocco con hilarante imitación

Algo le pasa a Luis Jara que se está acordando de sus amigos chilenos. Y es que llamó mucho la atención uno de los últimos videos que subió a sus historias de Instagram.

Durante la tarde de este viernes, el cantante mostró a través de sus redes sociales su lado didáctico. El ex animador de Mucho Gusto se encuentra radicado en Estados Unidos donde comparte su vida familiar, pero esta vez quiso mostrar su lado humorístico realizando una graciosa parodia de #CeciliaBolocco.

A través de sus historias de Instagram replicó un video de TikTok, donde imitó a la ex reina de belleza cuando se conecta a las transmisiones en vivo. “¡Estoy transmitiendo en directo! Y estoy sola, nadie me está ayudando. Ni nadie me está viendo. Hola ¡una persona! Dos, ay no, trece”, señala el dialogo de la imitación de Luis Jara.

“Jajajajajajaja. Nuestra Cecilia es única”, escribió en el video que compartió por medio de sus historias.