Leo Caprile vivió extrema experiencia paranormal: tuvo contacto con su fallecida madre

Leo Caprile será uno de los nuevos invitados al estelar de CHV, “Podemos Hablar”, en donde hablará de un particular suceso que vivió luego de la muerte de su madre.

El relato comienza cuando en el programa de la señal preguntaron quiénes habían experimentado algún tipo de contacto con familiares ya fallecidos, en donde el animador contestó que él habría tenido un encuentro con su madre.

“Mi mamá murió el año 2008, una muerte bien dulce por decirlo de alguna forma… yo era el hijo regalón. Al año siguiente estaba animando la Gala Vecinal de Viña y estaba tomándome un traguito, conversando con la gente”.

Mientras esto sucedía, el animador “miro hacía el frente y estaba mi mamá ahí, con su traje de dos piezas, un pañuelo, yo la vi, la vi, te juro… no lo podía creer”, contó.

Leo Caprile aseguró que este emotivo y extraño encuentro “fue una cosa de segundos y desde siempre he tenido una cosa de poder ver cosas así, siempre me han pasado cosas como raras y contaré una anécdota que me pasó hace unos años”.

La segunda anécdota tiene relación con el volante Pablo Galdames Millán, y un poder psíquico que muchos desconocen del animador.