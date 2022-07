Pato Torres reveló tenso encuentro con Augusto Pinochet: “En cualquier momento me llegaba una bala”

Durante la jornada de este viernes en la noche, se estrenará un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde los invitados repasarán algunas anécdotas de su carrera en la televisión chilena. Bajo este contexto, es donde Pato Torres habló sobre un tenso momento que vivió con el dictador, Augusto Pinochet.

Todo comenzó cuando en el programa de CHV preguntaron sobre quiénes habían tenido algún grave dilema ético en el trabajo, a lo que el actor quiso contar esta particular experiencia.

Según las palabras del humorista, todo partió en la época del “Jappening con Ja”en TVN, en donde el gerente era un coronel del ejercito. “Chino Pedreros me dice que teníamos que actuar para los niños de los suboficiales del ejército. Yo le dije que no, que no quería, que no era capaz. Él me dijo que era solo para los niños y que no me preocupara, solo niños y gente muy humilde, ya dije… okey, voy”, comenzó a contar.

“Estábamos actuando, yo de Peñita, y de pronto aparece el caballero innombrable con su dama, se sienta por ahí y al chino le digo… “me cagaste wn, yo me voy”, él me dijo que no tenía idea. La cosa es que me fui, me cambio y me voy”.

Posteriormente, confesó que sentía que en “cualquier momento me llegaba una bala”, sin embargo, “no pasó nada, pero sentí mucho miedo”.

Aunque esta no fue la única ocasión en la que Pato tuvo un encuentro con el militar, ya que “en otra oportunidad nos invitaron a un desayuno en La Moneda, se llamaba un saludo espontáneo en la cultura chilena”, contó.

“Yo una vez más dije que no iba, le digo a Ravani que no voy, no era capaz, me da lo mismo si me echaban, y no pasó nada de nada”, continuó.

Finalmente, el actor reveló que en una ocasión recibió una amenaza directa de parte de alguien del canal, esto mientras se encontraba en medio de una actuación. “Un día “x” estaba en un acto y una persona cercana a mí me trajo un mensaje y me dijo… “Patito necesito hablar contigo, me dijeron que te dijeran que tuvieras mucho cuidado porque te puede pasar algo muy peligroso porque te estás metiendo con gente muy peligrosa”. Por supuesto que no pasó nada, pero lo que significa recibir algo así es terrible”, cerró.