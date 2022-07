Paty Maldonado reveló los motivos por los que abandonará Chile después del Plebiscito Constitucional

Durante un nuevo capítulo de “Las Indomables”, Paty Maldonado habló sobre los motivos por los cuales decidió abandonar Chile tras la votación del Plebiscito Constitucional del próximo 4 de septiembre.

Todo comenzó cuando la animadora y Cata Pulido se encontraban bromeando sobre un posible capítulo especial durante el histórico día.

“Quiero ese día votar muy temprano y a las 9 de la noche estoy viajando a Estado Unidos”, reveló la exMucho Gusto.

“Yo voy a Miami parece”, la siguió su compañera, quien también decidió tomarse unas vacaciones.

Sin embargo, Maldonado intentó aclarar que no viajará arrancando tras la votación, puesto que siempre recibe comentarios sobre que se irá del país si es que gana el Apruebo a la nueva Constitución.

“Quiero ir a ver a mi hermano, que hace 3 años que no lo veo”, comentó en el canal de YouTube, y que más tardar estaría viajando el 5 de septiembre.

“Decirles que no voy arrancando, porque ni cag… me arranco. Hasta el último día que me muera voy a ser la piedra en el zapato de estos hue…”, sostuvo.

Cabe recordar que no es primera vez que Paty Maldonado habla sobre sus planes, ya que cuando estuvo como invitada en “Me Late Prime” habría comentando que este viaje a Estados Unidos estaba planificado y que tenía intenciones de irse por 3 o 4 meses, pero “mi hija se accidentó, por lo que tuve que cancelar”.