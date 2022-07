Postergan debut de “La puerta millonaria” y Canal 13 evalúa nueva fecha para el regreso de Cristián Sánchez

Pese a que el pasado lunes Canal 13 había confirmado que el próximo 1 de agosto sería el estreno de “La puerta millonaria”, este viernes se supo que el regreso de Cristián Sánchez a las pantallas de la señal privada quedará en suspenso porque el espacio de concursos que conducirá será emitido en otra fecha por confirmar.

Según informó pagina7.cl, problemas de carácter “técnico” fueron los responsables de la reprogramación del espacio conducido por Sánchez.

Problemas técnicos en Canal 13

“El debut del nuevo programa de Canal 13, ‘La puerta millonaria’, que estaba planificado para este lunes 1 de agosto, ha debido ser postergado debido a temas técnicos”, confirmaron desde la señal privada al medio digital, donde además informaron que la nueva fecha de estreno del programa “se comunicará prontamente”.

Esta nueva apuesta de Canal 13 para reforzar la programación de su franja de las tardes es un producto que se realizó en la poductora Diverso.TV, creada por Sánchez, su esposa Diana Bolocco, y el exdirector de “Mucho Gusto”, Pablo Alvarado; junto a JumpMedia y Polla Chilena de Beneficencia.

“Vamos a traer a las pantallas de Canal 13 un programa lleno de alegría, buena onda y entretención, en donde la gente va a poder ganar platita, tan necesaria siempre (...) creo que es una buena mezcla y pienso que vamos a conectar con el público”, señaló el animador, quien con este programa espera marcar el inicio de futuros proyectos televisivos para ofrecer en canales nacionales.

“Quiero darle un nuevo impulso a mi carrera, no sólo como rostro sino también como generador de contenidos. Así que todo ha calzado muy bien con lo que estoy sintiendo y viviendo. Me encanta el trabajo detrás de cámara. La elaboración y la generación de contenidos desde cero es muy desafiante. Y en esta etapa que estoy viviendo sentí la necesidad de crear esta nueva productora, porque me gusta, desde esa incertidumbre del papel en blanco, llegar y decir ‘¿qué hacemos?’ y todo el proceso para adelante”, explica Sánchez respecto de este nuevo rol en su productora, donde asegura complementarse muy bien con su esposa y “Pablete” Alvarado.

“Diana es muy ejecutiva, es súper dura, exigente y estructurada. ‘Pablete’ es una máquina de ideas de televisión, todo lo que sabe siempre impresiona y la experiencia que tiene es única. Yo, en cambio, soy más bien creativo, por lo que se ha dado una sinergia muy rica entre los tres, y ha sido un proceso muy rápido de formación de la productora y creación de este primer programa”, asegura Sánchez, quien no descarta compartir pantalla en un futuro no muy lejano con su esposa.

“Varias veces nos propusieron hacer cosas juntos con Diana. Pero el no trabajar juntos fue una decisión súper pensada en torno a cuidar nuestra relación y evitar el desgaste. Sin embargo, ahora como que todo ha calzado, lo hemos conversado y creo que ambos estamos en una posición súper rica y agradable para probar de vuelta y trabajar juntos en esta productora. No descarto para nada que podamos ser dupla nuevamente”, finalizó.