Teresita Reyes y su decepción tras visita al ginecólogo: “Me impactó, el hecho de que volviera a ser virgen, no me gustó”

La actriz Teresita Reyes participó de un en vivo con la periodista Valu Fuenzalida, donde se confesó pero con todo sobre su sexualidad, haciendo una fuerte revelación al someterse a los exámenes ginecólogicos de rutina: “¡Estoy virgen!”.

“¡Casi me muero! No pude hacérmelo. ¡Estoy virgen, seca, como palo viejo. Yo creo que la chiquilla se enojó. Como no me ocuparon en tanto tiempo se cerró como ostra. Yo no sabía qué pasaba”, dijo en el live de Instagram, al relatar su experiencia al someterse al PAP y a una ecografía transvaginal.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por La Cuarta, la periodista experta en sexualidad le manifestó que “lo que te pasó no tiene que ver solo con la falta de ejercicio, por decirlo de alguna forma, sino porque cuando uno va cumpliendo años, le cuesta más lubricar esa parte y la sexualidad se vuelve tediosa, compleja”.

Teresita Reyes insistió en que “me impactó, el hecho de que volviera a ser virgen, no me gustó (…) este tema no es para la chacota, a mí me afectó”.

La actriz insistió en que costó llamar a la periodista para el en vivo “porque tuve que decir algo muy personal, algo que me shockeó de verdad. Quedé helada, dije ‘pero cómo no sirve la cuestión, ya no me entra nada’. Después me decidí y dije ‘sí, lo voy a decir, porque lo estoy pasando’”.