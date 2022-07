Alfredo Castro se fue en picada con Pablo Díaz tras subir video apoyando el Rechazo: " ¡Todo lo que temes es falso!”

Una nueva polémica se generó en el mundo del espectáculo durante esta jornada, y los protagonistas de la discusión serían Alfredo Castro y Pablo Díaz, esto luego de que el último subiera su postura para el Plebiscito Constitucional, gatillando la furia de su colega.

El drama comenzó cuando Díaz subió un video a su cuenta de Instagram, en donde señala que “esta no es una elección de la izquierda contra la derecha, definitivamente no, y no tenemos que dejarnos manipular por esto. Esta es una elección donde nos vamos a jugar por establecer las bases de la sociedad en la que queremos vivir los próximos 40 o más años”.

“El 80% de las personas votamos Apruebo para que se redactara una nueva Constitución. Y Chile nunca ha sido un 80% de izquierda o un 80% de derecha”, agregó en el audio.

Posteriormente, le tiró un par de flores a la actual propuesta de la Carta Magna, diciendo que propone un “Estado social democrático, el reconocimiento a los pueblos originarios, habla de la paridad”.

Sin embargo, no todo era bueno. Según la reflexión del actor la “Convención plantea cosas que son peligrosas. No estoy a favor de eliminar los contrapesos de la política, el Senado y el Poder Judicial, u otorgarle más valor al voto de unos por sobre otros a través de los escaños reservados, por ejemplo”, enfatizó.

Al final, Díaz aclaró que votará Rechazo el próximo 4 de septiembre y que “no voy a bajar los brazos para que logremos una Constitución donde entremos todos y todas, y nos permita vivir en paz por muchísimos años más”.

La reflexión de Pablo no dejó indiferente a su colega Alfredo Castro, quien decidió responder a sus palabras mediante la plataforma web.

“Si es una elección entre una derecha que ha empantanado este país durante 40 años. ¡Todo lo que temes es falso! ¡Mientes!”, escribió sin pelos en la lengua.