Julia Vial rompió el silencio y habló sobre la crisis en La Red: “Han sido tiempos tristes, duros, dolorosos”

Julia Vial fue una de las invitadas en “Podemos Hablar”, en donde repasó la crisis que enfrenta su casa televisiva, La Red, tras el despido de más de 40 trabajadores y la incertidumbre que existe entre los puestos laborales de la señal.

“(Estoy) preocupada porque han sido meses muy complejos. Los trabajadores del canal lo están pasando absolutamente mal, han sido tiempos duros. La semana pasada despidieron a 45 colegas que son profesionales de primera línea, muchos de mi equipo”, recordó la comunicadora mientras conversaba con Jean Philippe Cretton.

Asimismo, aseguró que “han sido tiempos tristes, duros, dolorosos, que yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es no tener certezas y hoy estamos en este proceso de incertidumbre en que no hay claridad cuándo volvemos o cuando se van a pagar los sueldos”.

Posteriormente, fue consultada sobre la situación de su programa, “Hola Chile”, el cual no ha estado al aire por varios meses, en donde aseguró que “a mí no me gusta personalizarlo porque detrás de mi persona o los rostros del canal, hay muchos trabajadores, cientos de familia y creo que hay que respetar eso y personalizarlo en mí es pasar a llevar el sindicado”.

En la misma línea, agregó que “hay gente que quiere volver, son personas que no todos son sujetos de créditos, que han tenido que recurrir a sus familiares, la situación es súper desgastante, dolorosa, pero yo creo que, más allá de lo económico, es no saber, es la incertidumbre”, explicó.

Finalmente, comentó que no se han visto señales de un acuerdo o de un retorno a la pauta diaria. “Por el momento son luces pero nada concreto”, concluyó.