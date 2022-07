Veronica castro sale en defensa de su hijo Cristian tras ser blanco de criticas por su “crisis de identidad”

Cristian Castro se volvió tendencia en redes sociales esta semana, luego de reaparecer con un look completamente diferente al que nos tiene acostumbrados. Y es que si bien el cantante ha sorprendido en los últimos años con su extravagante estilo, ésta vez parece que “fue muy lejos”, según los fans.

El intérprete de “Azul” apareció en un video de TikTok con el cabello teñido de morado, además de una colorida camisa llena de estampados irregulares. “Estoy listo ya para ir al estudio pero quería preguntarles, ¿tienen alguna curiosidad acerca del camarín? ¿Quieren que les muestro algo?”, dice.

“Si Verónica Castro nunca hubiera confesado quién era su padre, el tiempo se hubiera encargado de revelarlo”. “Ni Walter Mercado se atrevió a tanto”. “Quien sera su asesor de imagen (hay que despedirlo de una)”. “Quien te hizo tanto daño?”. “Y dónde está el caballero de traje y bien elegante...... dónde está”, “Pensar que estaba enamorada de él.. por suerte se me fue el efecto..que le pasó??”. “Cristian reaccionaaa wue te pasaaaaa”, se lee en los comentarios.

Por si el atuendo no hubiese sido suficiente, también llamó la atención que hablara con acento argentino.

“Ya pero y el acento argentino por qué?”. “Qué inventada Cristian, ese acento de dónde salió?”. “Ay sí, ahora resulta que hasta argentino salió”, expresaron algunos.

Actualmente, el cantante es juez del programa ‘Canta conmigo ahora’, una producción que se graba en Argentina en donde ya se había mostrado con looks irreverentes.

En otras emisiones, Castro ha salido con el cabello verde y naranja, siempre con trajes igual de coloridos.

Verónica Castro sale en defensa de su hijo

Cristian ya ha sido blanco de burlas y memes por su apariencia en más de una ocasión. Los internautas han repetido que el cantante está atravesando “una crisis de la edad” o “de identidad” y que por eso está queriendo llamar la atención.

Cristian castro es ese monedero que te regala la tía en navidad.#CantaConmigoAhora #cristiancastro pic.twitter.com/oDUxXlRLxf — Julieta Blanco (@julitavaccaro86) July 26, 2022

“Pero no entiendo porque la necesidad de hablar como argentino si el es mexicano, no tiene identidad o que show?”, escribió un usuario en uno de los videos del programa.

A pesar de la distancia, su madre, Verónica Castro siempre ha estado atenta a cada detalle de su hijo y por supuesto las críticas han llegado hasta sus ojos.

Es por eso que la actriz ha salido en su defensa a través de redes sociales, en donde ha comentado cada una de las participaciones de su hijo. En una de las ocasiones respondió al comentario un internauta de forma tajante.

“Ya viendo a Cris en Canta Conmigo Ahora, siempre sorprendiendo con sus looks”, escribió una fan, a lo que Castro respondió: “Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie”.

Se divierte con el mismo no le hace daño a nadie https://t.co/yAy0OrlWYE — Verónica Castro (@vrocastroficial) July 26, 2022

Aunque el comentario original no fue malintencionado, “La Vero” dejó claro que no dejará que nadie se burle de su hijo ya que simplemente está siendo él mismo y la está pasando bien.

Seguidores de la actriz la apoyaron en defenderlo. “Así es Vero, cuántas personas adoptan poses que no son simplemente por ser aceptados, dicen y hacen cosas por lo mismo y eso no es padre, si algo no te gusta o te gusta mucho hazlo, dilo, si todos fuesemos iguales que aburrido sería, eso me gusta de Cristian”. “No entiendo por qué le tiran tanto hate a Cris,si como tú dices Vero,no le hace daño a nadie”. “Es que Cristian es un Amor de persona súper carismático encantador y muy divertido”

Cristian Castro respondió a la controversia

En entrevista con Telenoche, el intérprete respondió a las críticas: “Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado, como jurado hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”.

También dijo estar al tanto de los memes que hacen y que se ríe de ello. “Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”.