4 personajes del cine y la televisión que resultaron ser muy tóxicos y no lo habías notado

Algunas historias del cine y la televisión logran cautivarnos bien sea por sus tramas o sus personajes con características cautivadoras, sin embargo, en ocasiones, no notamos que puede haber algunos rasgos tóxicos en esos protagonistas que llegamos a amar.

Sabemos que las historias creadas para el entretenimiento todo se vale, sin embargo esto no significa que no debamos estar atentos a esas actitudes tóxicas que quedan ocultas por los cautivadores personajes que poseen personalidades extrovertidas o simpáticas.

Esto es importante para no caer en la normalización de algunos comportamientos que también vemos en la vida real, y es que seguramente has quedado completamente encantado con algún personaje del cine y no te imaginas que, en realidad, tiene varias “red flag” que indican que hay algo de toxicidad dentro de sí.

De esta manera, no te dejes engañar por el carismático comportamiento de algunos personajes del cine, ya que te podrían sorprender con aquellas actitudes que hoy no son para nada aceptables y que, sin duda, no permitirías en parejas, familiares o amigos cercanos.

Aquí te presentaremos una lista de esos personajes de series o películas que, aunque no lo hayas notado, son tóxicos.

Estos personajes son tóxicos y no lo habías notado

Ross Geller

“Friends” es una de las series más exitosas de todos los tiempos y aunque muchos vieron una hermosa historia de amor entre Rachel y Ross, la verdad es que este último tuvo muchas actitudes tóxicas. Solía enfadarse muy rápido, mostraba desconfianza con Rachel y usaba la frase “nos habíamos tomado un tiempo” para justificar sus acciones.

Mr. Big

Era el amor de la vida de Carrie Bradshaw, sin embargo debemos recordar que el romance no fue color de rosa. Big le fue infiel a su novia y, posteriormente, repitió el comportamiento con Carrie, además no podemos olvidar que dejó plantada su prometida en el altar.

Julianne Potter

El personaje de la protagonista de La boda de mi mejor amigo nos encantó a todas, pues Julianne era una mujer exitosa, independiente y con una profesión en ascenso, sin embargo su comportamiento fue tóxico cuando intento destruir el compromiso de su mejor amigo e, incluso, lo hizo dudar del amor que sentía por su futura esposa.

Christian Gray

Era un exitoso y atractivo empresarios con gustos particulares en la intimidad y, aunque esto puede ser muy divertido cuando se trata de algo consensuado, Christian Grey dominaba a Anastasia más allá de la intimidad. Para él, ella era de sí propiedad.