“Diana Bolocco odia los matinales”: Revelan por qué no volverá a “Mucho Gusto”

“Diana Bolocco odia los matinales, no quiere hablar de actualidad, no se siente cómoda”, con esas palabras la periodista Paula Escobar explicó por qué la hermana de Cecilia Bolocco no querría volver a la animación de “Mucho Gusto”, tras finalizar las grabaciones del programa de talentos “El Retador”, indicó en el live de Instagram que realiza junto a Sergio Rojas.

Según le revelaron desde fuentes al interior de Mega, la animadora no quiere saber nada con la contingencia, porque no fue el matinal que le habían prometido.

“Dicen que Diana no sabe su futuro en el matinal, si sigue o no. Todo es una desinformación constante, no solo para ella sino que para el equipo. Ella no quiere volver, no le interesa decir hola, la Alameda es el lejano oeste, están matando gente, no le interesa decir que en el norte se están pasando por la cordillera y están dejando la escoba. No le interesa informar de la Macrozona. Diana Bolocco siente que la vedette que lleva dentro tiene que entretener al país”.

Además, señaló que la molestia de la esposa de Cristián Sánchez comenzó cuando se cambió la línea editorial del matutino, debido a la pandemia y el estallido social.

“Ya en esa época empezó a estar un poco podrida, porque le cambiaron el matinal al cual ella llegó y todo lo que se le prometió. Llega el estallido social, la pandemia, cambian los temas, cambia la dinámica televisiva y Diana Bolocco y su ADN de entretención queda en el closet”.

Ante esto, los medios faranduleros aseguran que Diana no regresa a “Mucho Gusto” y ni siquiera responde a los llamados de producción.

Enfocada en sus proyectos

Días atrás Sergio Rojas dijo que la animadora estaba en rebeldía con Mega, no respondía a los llamados y dejó de comunicarse con su equipo, lo cual sería una clara señal de que realizará un drástico cambio laboral, indicó en el programa Me Late Prime.

Según informó “El chacal” de la farándula, Diana estaría pensando enfocarse en sus proyectos personales, como el emprendimiento con su línea de ropa y la productora audiovisual que tiene junto a su marido Cristián Sánchez y “Pablete” el conocido exproductor de “Mucho Gusto”.

“Todo indica que los planes de vida de esta gran animadora, no estarían de mano con la televisión, así que posiblemente estemos ante un retiro anticipado”, sentenció.