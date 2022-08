“¿Dije algo incómodo?”: El palito de José Antonio Neme por salida de Matías del Río

Tras la abrupta salida de Matías del Río en la conducción del programa “Estado Nacional”, aparentemente por decisiones políticas, las reacciones no se han hecho esperar de quienes criticaron censura de parte de TVN, canal que se defendió señalando que era parte de una “estrategia” para “potenciar” sus programas.

Sin embargo, el conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, no les creyó mucho el cuento y sacó al baile al periodista justo en el momento que iba a decir una grosería, pero prefirió retractarse para no correr la misma suerte que su colega.

Todo partió cuando el animador de Mega hablaba respecto a la ola de delincuencia que afecta al país y se mandó unas declaraciones que iban acompañadas de un garabatito, el cual cambió a último minuto para no herir sensibilidades de los altos mandos ni hubiese censura en su contra.

“Si nosotros, seguimos pensando que este es el Chile de los carterazos, los lanzazos. Yo creo que ni una persona, medianamente sensata, con medio pie puesto sobre la tierra, podría decir que este país es el mismo que hace 20 años (...) los que creen eso, son unos verdaderos… ingenuos...”, señaló correctito.

“Iba a decir otra palabra pero prefiero que no. Para que después el CNTV no se tire encima mío ni me saquen de aquí como a Matías Del Río” , remató con filuda agudeza.

Obviamente su palito no pasó desapercibido y generó la risa del propio Neme quien comentó en tono inocente “Hay tensión en el estudio, ¿Por qué dije algo incómodo?”.

Respuesta de TVN

“La decisión de modificar el formato del programa ‘Estado Nacional’ para volver a tener una sola conductora, como en sus inicios, fue tomada por la Dirección de Prensa hace más de una semana, el jueves 21 de julio. Un cambio que fue comunicado y compartido inmediatamente con el equipo realizador del programa, así como con sus conductores, en participativas reuniones de trabajo”, precisan de la estación televisiva.

“A Constanza Santa María y Matías del Río se les comunicaron personalmente los argumentos considerados para tomar esta decisión y que son de carácter absolutamente profesional y así también lo entendieron”.

De acuerdo al canal estatal, esta decisión responde a una “definición estratégica que busca potenciar nuestros programas, en medio de una exigente competencia televisiva. Matías del Río es un rostro muy valorado por el canal y seguirá a cargo del programa de entrevistas ‘Vía Pública’ en Canal 24 Horas y del informativo ‘Medianoche’ y además, trabajará un nuevo formato de conversación con grandes personalidades que debutará en los próximos meses”.