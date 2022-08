“Es difícil que alguien se enamore de ti”: Pailita pone fin al misterio y aclara que está soltero

Es joven, popular y exitoso en su área, pero aclaró que no tiene pareja, ni muchas esperanzas de llegar a tenerla. Porque en un reciente video que subió a sus redes sociales, Pailita respondió todas las dudas de sus fanáticas y fanáticos.

Y es que mientras su música se ubica en lo más alto de Spotify, su corazón no parece estar triunfando en lo que respecta a relaciones amorosas. Mediante una ronda de preguntas a través de sus historias de Instagram, respondió sin problemas las pregunta que más se repetía: “¿Tienes novia o te gusta una niña?”, ante este misterio el cantante fue categórico en decir “estoy soltero. soltero, soltero”.

Pero su respuesta no quedó ahí, ya que además explicó la razón de su soltería, “está difícil estar con alguien hoy en día porque no sabes si te quiere por la fama o porque le gustas de verdad”.A esto agregó que siente que en “esta generación es difícil que alguien se enamore de ti o tú enamorarte de alguien, porque como que todos somos desechables”.

“Andan todos de bares y vacilando, no están ni ahí. Y en mi caso es difícil, porque si estoy con alguien no me dejaría tranquilo tampoco”, aseguró el hombre con algo de melancolía en su voz.

