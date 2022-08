Madre de Belinda aplaude su relación con Jared Leto después de haber llamado ‘naco’ a Nodal

La madre de Belinda, Belinda Schüll, reaccionó al viaje de su hija junto a Jared Leto en Italia. Su mensaje reveló que parece estar feliz con la compañía que tiene su hija en la actualidad, pues se sabe que cuando estaba con Nodal, no estuvo de acuerdo con la relación, e incluso llegó a criticar al cantante mexicano.

Madre de Belinda celebra su relación con Jared Leto

Por parte de redes sociales Belinda Schüll compartió un video en donde Belinda se divierte junto a Jared Leto, mientras se lanzaban de una montaña hacia el mar. Las imágenes estaban acompañadas de la canción de Beli ‘Si tú me llamas’.

En el video, aparece parte de la letra de la canción, que dice: “Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto y si tú me llamas por ti me subiría a la pirámide más alta”

Te recomendamos: Belinda pone un alto a las difamaciones y pide que respeten sus decisiones

Esto fue interpretado por los usuarios de redes sociales, como una señal de que la madre de Belinda apoya su relación con Jared Leto.

Te recomendamos: Belinda luchará por recuperar su carrera musical tras años de estar bloqueada en la industria

Madre de Belinda aplaude su relación con Jared Leto Instagram: @schull.belinda

Lo anterior generó polémica, pues anteriormente, Belinda Schüll provocó un escándalo cuando aplaudió al comentario de un fan donde llamaba a Christian Nodal “naco”.

Te recomendamos: Aseguran que Nodal pagaba las cuentas de Belinda porque le pidió que dejara de trabajar

Posteriormente defendió a su hija de manera pública de quienes señalaban que únicamente estaba con Nodal por conveniencia y en una entrevista con TVNotas reveló cómo ha llevado su separación.

La madre de la famosa dijo que a pesar de que Belinda se muestra como una mujer fuerte, los rumores le han afectado.

“Todos piensan que mi hija es la gran artista y que no le pasa nada...Pero sí ha sufrido mucho con todo lo que hemos vivido últimamente, por eso le pido a Dios que la proteja, que cuide su vida, que le dé la felicidad que se merece porque ha trabajado mucho para ser feliz y queremos su felicidad”

Además afirmó que Belinda no necesita de escándalos para tener éxito, pues es una mujer trabajadora e independiente.

“Sin embargo, ella ha trabajado mucho para ser feliz, tener una vida estable, no estar enredada en polémicas”

Por su parte, Belinda continúa compartiendo su viaje con amigos y divertidos momentos junto a Jared Leto, incluyendo una lección de español en la cual el actor repite frases que le dice Belinda.

Anteriormente, en una entrevista con Ventaneando, Belinda reveló que se conocen desde hace más de ocho años.