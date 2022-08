Coté López y su millonario imperio vendiendo maquillajes: “Una magnate”

El fin de semana pasado la influencer, emprendedora y escritora María José López inauguró una nueva tienda de maquillaje de su marca propia CLo, en el Mall Vespucio, ubicado en la comuna de La Florida, consolidando de esta manera el imperio que ha construido en base a la venta de artículos de belleza que la tendrían posicionada como una emergente emprendedora, digna de posar en la portada de la revista Forbes.

“La Coté López está forrada, se está transformando en una magnate”, señaló la periodista Paula Escobar en el live de Instagram “Qué te lo digo” junto a Sergio Rojas, puesto que la rubia estaría facturando una millonaria suma mensual con su próspero negocio.

“Cote López está ganando, por lo menos, entre su página Web, y solamente el Parque Arauco (su tienda) $250 millones mensuales. Y ahora que abrieron las otras sucursales en Vespucio, Plaza Oeste y Plaza Norte, están estimando que debe estar ganando unos $14 millones semanales”.

Además, agregó que tras una promoción que realizó de unos labiales “tres por dos” facturó “34 millones de pesos en una hora”.

“Con la plata que está ganando podría hacer una nueva versión del Rey León...y con leones de verdad”, chacotearon los faranduleros.

Además, tras la publicación de sus libros, que ella misma editó, habría recaudado más de un millón de dólares, según aseguró la periodista y panelista invitada en “Zona de estrellas”.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del futbolista Luis Jiménez compartió algunas fotografías del gran evento, donde lució un llamativo vestido de color rosado, tacones dorados y una sonrisa a flor de piel.

“Mi gente infiniiiiiiitas gracias de todo corazón lo pasé muy bien!!!! Gracias por ir son lo mejor @clobycote próximo sábado en mall plaza Norte”, publicó la empresaria.

“Hoy desperté vi las fotos y de verdad no puedo creer lo afortunada que soy de tener el cariño de gente que no me conoce (solo por una red) De CORAZÓN les vuelvo a dar las GRACIAS por darse el tiempo de ir o de parar en el Mall para saludarme”, agradeció en un segundo post.