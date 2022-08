Shakira se vuelve viral en Tik Tok con versión japonesa de “Te felicito”

Si es de las muchas personas que no pueden sacarse de la cabeza la canción “Te felicito” de Shakira -la cual alcanzó su máximo de popularidad tras filtrarse la infidelidad de Gerard Piqué- ahora la nueva versión en japonés le hará explotar la cabeza, tal como le pasó a cientos de usuarios de Tik Tok que convirtieron la interpretación de estilo Pokemón en viral.

Debido a esto, ahora el coro “te felicito que bien actúas” se canta “subarashii meiengi datta wa” puesto que la joven políglota del país oriental, Yomeguri Hana, la tradujo a su idioma y la compartió en sus redes sociales.

Luego, en la frase “De eso no me cabe duda, con tu papel continúa“ se lee en el subtítulo “Kokoro ga itamu nara, nisemono no youna ai wa mou iranai” que permite cantar el hit de la colombiana en todos los continentes.

200 millones de vistas

El videoclip de Shakira con Rauw Alejandro se estrenó el pasado 21 de abril y ya suma más de 200 millones de vistas y se mantiene dentro del top de videos musicales más populares de la plataforma, razón por la cual la colombiana agradeció a sus seguidores a través de un mensaje en sus redes sociales.

Además, este sencillo es el número 1 en la radio de España, después del anuncio de su ruptura con Piqué y usuarios de redes sociales señalaran que la letra era dedicada al central del Barcelona, pues se trata sobre una decepción amorosa, y ésta salió justo unas semanas antes de oficializarse su separación.

Pero un detalle que ha destacado es que en el video Shakira se lleva dos dedos a la frente, mismo gesto que Piqué ha hecho en algunos de sus goles. Además, la colombiana también hace el signo de ‘amor y paz’ y este mismo gesto lo hace el jugador español, el número dos, los famosos lo tenían como referencia debido a que ambos nacieron el día 2 del mes dos, es decir, el 2 de febrero.