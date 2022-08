Carla Jara revela que tiene COVID-19 y se lanza contra una eventual quinta dosis

Este lunes, a través de sus redes sociales, la actriz y animadora, Carla Jara anunció que ella y su familia se contagiaron de coronavirus.

Jara manifestó que “nos agarró fuerte el bicho”, pero que con el paso de los días se ha sentido mejor. “Hoy me siento mejor y salí a la terraza a tomar un poco de aire y despejar la cabeza, porque pucha que da miedo, hace que uno piense tanta tontera, la fiebre me tenía mal y el dolor de cabeza y tos no me dejaban dormir”, relató.

En esa línea, la ex Mekano hizo una reflexión que ya ha dado que hablar, donde cuestionó la efectividad de las vacunas contra el virus, e incluso, se lanzó en contra de la eventual aplicación de una quinta dosis.

“Nunca me imaginé que me daría tan fuerte y ahí me cuestiono, ¿Qué tan efectivas son las vacunas? Solo te ayudan para no llegar a la clínica, aunque estuve a punto, pero una doctora en línea me estuvo ayudando”, inició.

“No sé, ahora quieren obligarnos a una quinta dosis, ¿para qué? ¿Para que nuestro sistema inmune se vea más afectado? Uuuffff complicado, pero me da lata y rabia que obliguen a un país entero a vacunarse, que no puedes moverte libremente si no tienes el pase de movilidad, y finalmente vacunada igual te enfermas y contagias a otros, entonces ¿en qué nos ayuda?”, cuestionó la también ex Pelotón.

Finalmente, Jara pidió ánimo y bromeó con que espera “pasar agosto”

“Me alargué mucho. Besitos y manden ánimo. Este mes cumplo 38 años, y tengo que pasar agosto”, cerró.