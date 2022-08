Como ´La Sirenita’, así comparó Mía Khalifa a Karol G por su nuevo look

Karol G es una de las artistas colombianas más reconocidas en el mundo debido al éxito que ha tenido desde su disco ‘Ocean’ hasta hoy día lo que ha provocado incluso ventas totales en varios de sus conciertos, incluyendo Colombia.

Aparte de su música, la ‘bichota’ también ha tenido un color en el cabello que se hizo popular entre sus fanáticos y fue el azul; incluso en sus conciertos se vendían pelucas con este color que los asistentes compraron para parecerse un poco a su artista favorita.

Fueron más de dos años de ver a la cantante con este icónico cabello azul y a través de sus redes sociales, Karol g anunció que se cambiaría el color del cabello: “quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo. Nos despedimos por todo lo alto, con lágrimas, de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo”.

El mensaje no acabó ahí, sino que continuó con lo que algunos de sus fanáticos consideraron como una puya su expareja Anuel AA: “Nos despedimos de personas que adoré pero que simplemente no me hacían bien, de tomarme las 200 copas con mis amigos hasta sentirme libre como en Provenza”.

Ahora Karol G presenta al público su nuevo color de cabello, la cantante antioqueña publicó un video en su cuenta de Instagram mostrando su nuevo look: “2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar… Pa que cuando me vean en la calle me digan: “E Ave María Bebé CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJO”.

Así es, la ‘bichota’ ahora lucirá su cabellera con un rojo intenso el cual ha merecido muchos elogios por parte de sus fanáticos: “Te queda espectacular”, “cherry bomb”, “regia”, “de rojo y yo con este antojo”, 2me encantó”, “definitivamente todo te luce”, entre otros.

Una de las que le comentó fue la exactriz porno Mia Khalifa, quien desde que anda en una relación con el reguetonero Jhay Cortez, se ha mostrado muy atraída por la cultura latina, incluso su música.

“Already Iconic (Ya es icónico)”, le escribió la mujer, quien recibió cerca de 6.000 likes y comentarios entre los que están de acuerdo con ella y quienes la discriminan por su pasado.

La publicación ya tiene más de 11 millones de reproducciones, cerca de tres millones de likes y casi 140.000 comentarios, en su gran mayoría positivos por su nueva apariencia.

En su mensaje también Karol G confirmó las especulaciones que habían al respecto de que antes del mensaje que ella publicó despidiéndose de su pelo azul, ella ya se lo había tinturado y por eso apareció en el Tomorrowland con gorra y vestida de negro, para no arruinar la sorpresa.

¿Cuándo Karol G se tinturó el cabello a su icónico azul?

En una de las últimas apariciones públicas se notó el cambio. Karol G le tenía una sorpresa a sus seguidores, pero todos se dieron cuenta de dicho cambio en su presentación de Tomorrowland. La colombiana apareció vestida toda de negro, con una pañoleta y unas gafas en su cabeza. A pesar de que no es claro, se puede apreciar que se trataría de un color de cabello oscuro.

Desde antes de su presentación en Tomorrowland, la colombiana ya ocultaba su físico de las cámaras, así que algunos apuntan que venía ocultando su cambio de cabello desde hace ya varias semanas ¿cuándo mostrará su nuevo color de cabello?, se corre el ramón que podría ser en un nuevo lanzamiento musical.