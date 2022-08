Gabriel Cañas tras aplaudida escena en “La Ley de Baltazar”: “La masculinidad puede ser hermosa, pero jamás debe castrar nuestro femenino”

Aplausos por mil se llevó la escena de la teleserie de Mega “La Ley de Baltazar”, donde los personajes de Mariano y Baltazar (Gabriel Cañas y Francisco Reyes) representaron una verdad muy común en la sociedad chilena, cuando un padre le ha negado a un hijo ser quién es en su sexualidad.

“Yo soy una persona que esconde su sexualidad. Eso no significa que yo haya cambiado. Yo lo único que he hecho ha sido aprender a mentir y llevar una doble vida. Todo por hacerle caso a las cosas que tú me impusiste”, afirmó el personaje de Mariano, para insistir: “Mírate, mírate, todavía te mueres de vergüenza de tener un hijo gay. No puedes mirarme. Hablemos las cosas como son papá”.

Gabriel agradeció las muestras de apoyo y felicitaciones: “Gracias a todes por sus hermosas palabras y comentarios sobre MARIANO de #LALEYDEBALTAZAR es hora de tomar conciencia sobre lo peligroso que es el patriarcado y la absurda carrera de quién es más hombre!”.

Agregó que “la masculinidad puede ser hermosa, pero jamás debe castrar nuestro femenino”.