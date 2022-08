“Me da pena que se vaya”: Neme rompió el silencio por salida de Diana Bolocco del Mucho Gusto

Fue en el capítulo de hoy de Me Late, en TV+, que el periodista José Antonio Neme se sinceró sobre su sentir con respecto a la noticia que hoy se dio a conocer en los medios de espectáculos. Diana Bolocco no vuelve a Mucho Gusto y el más triste sería el periodista.

“Yo almorcé con la Diana ayer, y me da pena evidentemente que se vaya del programa, pero no descarto hacer algo con ella en el canal. Ella sigue con contrato vigente y se va a estudiar alguna alternativa, puede ser de docurealidad, podríamos hacer algún programa de conversación, un programa de los fines de semana”, señaló el conductor al programa de farándula Me Late.

“Me encantaría seguir vinculado a la Diana, nadie ha dicho que eso no pueda ser así”, dijo José Antonio dando a entender que hizo muy buenas migas con ella. Sin embargo, entiende que la decisión fue algo que partió de la misma hermana de la ex miss Universo.

“Resto al matinal, ella tomó esta decisión. El matinal estaba en una tecla muy política y va a ser muy político y muy analítico por lo menos hasta la segunda semana de septiembre”, aseguró Neme, adelantando que lo que se viene no es precisamente la tecla de la entretención que tan bien maneja Diana.