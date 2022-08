Pamela Díaz sacó la fiera que lleva dentro y frenó pelea al interior de banco

La ola de violencia que afecta al país tiene a todo el mundo con los pelos de punta de ser víctima de algún crimen o bala loca. Justamente eso fue lo que le ocurrió a Pamela Díaz, quien reveló que fue testigo de una fuerte discusión al interior de un banco, por lo cual se le pasaron todas las películas policiales por su cabeza y se imaginó que los sujetos pronto sacarían sus pistolas y comenzarían a dispararse, tal como ocurrió en la fiesta Nikkita de Espacio Riesco.

“Estaba en el banco y de repente uno se pasó (en la fila), obviamente barsa, y le empiezan a decir: ‘Qué te pasa, malaya.. tonto... hijo de la... a grito pelao’, comentó en sus historias de Instagram, imitando el lenguaje soez de los clientes.

“Yo dije: ‘¿Qué onda?’. No es que me haga la fina, pero también me llamó la atención”, señaló a sus seguidores, advirtiendo que la puso muy nerviosa la situación, puesto que como están las cosas hoy en día, podría haber pasado a mayores.

“En cualquier momento podía llegarme un balazo, como están las cosas en el país”, pensó antes de sacar la fiera que lleva dentro e intervenir para tratar de calmar la situación usando lo que llamó “psicología de ave”.

“Me bajé la mascarilla”

“Con mi psicología de ave, les dije: ‘¿Pueden bajar la voz?’”, le dijo la modelo y panelista de espectáculos, asegurando que con un solo grito de mujer empoderada los peleadores le hicieron caso.

“Me pueden creer que la bajaron. Me bajé la mascarilla para que supieran que era la ‘Fiera’”, señaló orgullosa ante la situación que, afortunadamente, terminó bien para ella y las demás personas que esperaban su turno para ser atendidas en la sucursal bancaria.

Eso sí “después comenzó a contarme su vida. Me tuve que mamar toda la vida del caballero, pero no pelearon”, contó divertida en su particular estilo.