“¿Por qué tan mal trato?”: La mala experiencia de Amaya Forch en restaurante de Temuco

La actriz Amaya Forch llamó la atención en redes sociales luego de contar una mala experiencia que sufrió en un restaurante de Temuco.

Según recoge La Cuarta, a través de sus historias en Instagram, la exparticipante del programa de Mega, The Covers, publicó fotos de un local de comida al que acudió tras un viaje a la región de la Araucanía, denunciando haber recibido malos tratos por parte de los trabajadores.

“Debo decir que el trato es MUY MALO. Llegué sola. Al pasarle mi carnet, la señora se dio cuenta que su lector del pase de movilidad no funcionaba. Me pidió foto de la página de mis vacunas, foto que no tengo, pa qué. Me miró feo y fue muuuuy pesada y cortante”, relató la también cantante.

“No me miró más. Estaba en frente de ella, estorbándole supongo. El problema lo tenía ella, sin embargo, nos trató de ‘personas con poco entendimiento’ cuando el señor a mi lado le insistió en que lo dejara pasar porque la máquina mala era de ellos. No nos miraba, nos hablaba desde un lugar muy alto, muy poco empática”, añadió Forch.

La actriz relató que tiempo después, pidió a la trabajadora del local que reintentara escanear su carnet, ya que quería almorzar y ya llevaba una hora caminando. “ Probó y la máquina funcionó. ¿Alguna reacción o semi sonrisa? Nada. Frialdad absoluta . Nos dejó pasar a todos quienes nos tenía afuera”, relató.

Ya dentro del restaurante, Forch aseguró que se sentó en una mesa para cuatro personas, ya que esperaría a más gente, sin embargo, nuevamente fue interpelada por los trabajadores del recinto.

“Al sentarme en la mesa de a cuatro a esperar al resto, nuevamente casi retándome, me preguntaron si estaba sola, por lo grande de la mesa, claro. Les pedí que fueran más amables, por fa. Que yo solo venía a pasar un rato agradable y que era mi primera vez. Les sonreí con la esperanza de ser contagiosa, pero no”, aseguró.

Posteriormente, Forch aseguró que sus acompañantes también tuvieron problemas para entrar al restaurante.

“Al llegar Ángelo sucedió lo mismo y así con Eduardo. Eduardo tuvo que hacer el medio trámite en el celular para que lo dejaran pasar. ¿Por qué tan mal trato? Todo se puede hacer y decir de buena manera” , criticó

Finalmente, en otra historia, la actriz y cantante hizo una reflexión final sobre su experiencia en el local, asegurando que si bien la comida estaba rica, no valía la pena por el mal trato que pasó.

“La comida es rica, es cierto, pero no vale la pena el mal rato por el mal trato. No lo disfrutamos. Queríamos comer rápido e irnos. Una lástima ”, cerró.

(Foto: Instagram @laforch)