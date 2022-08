Raquel Argandoña se picó: “A mí me peló el Neme. Yo al señor Neme jamás lo he invitado a mi casa ni lo voy a invitar nunca”

Raquel Argandoña no le dejó pasar un comentario a José Antonio Neme, por lo que esto ya se ha convertido en un ida y vuelta. Porque ella sostuvo hace tiempo que el periodista era tacaño, él le contestó sacando a colación una visita a su casa y ahora la panelista de “Zona de Estrellas” le contestó con todo.

“Recuerdo una vez cuando estábamos todos en Viña y éramos amigos, más bien conocidos, fuimos a ese restorán que queda frente al hotel exSan Martín, ese que siempre se inunda, el Tierra del Fuego”, relató Argandoña.

LEE MÁS: Raquel Argandoña delató una costumbre poco generosa de José Antonio Neme

“Éramos tres y decía ‘vamos a comer’, pero cuando llegó el momento de pagar la cuenta nos dijo ‘cada uno paga lo suyo’ y bien, cada uno pagó lo suyo”, remató.

Pero en un capítulo de PH, dio otra opinión más: “Le presenté a mi grupo de amigos y nunca nos invitó a tomar un vaso de agua...Nunca invita a ninguna parte... Me va a odiar, pero me da lo mismo”.

Y Neme le respondió a través del mismo programa: “¿Cuándo he salido a comer con ella?”, recordando una vez que fue a la casa de la panelista y “sirvió puras empanadas fritas”.

“Yo pensé que con lo que ganaba en esa época, iba a tener una mesa llena de mariscos, centolla. Estábamos en la época del Festival, yo me tuve que comer una empanada, parece que estaban justas, no me pude llevar una para el hotel”, dijo entre sonrisas.

José Antonio Neme (Captura Mega)

“Soy cuidadoso con mi plata, no la ando malgastando. Soy tacaño”, agregó.

Argandoña arremete

Y en “Zona de Estrellas”, Argandoña no le dejó pasar ninguna y se tomó el micrófono. “A mí me peló el Neme. Yo al señor Neme jamás lo he invitado a mi casa ni lo voy a invitar nunca”, partió.

“Él estaba en un grupo de Buenos Días a Todos, hace tiempo, y como nadie hacía nada para reunirse yo dije ‘si quieren ir a mi casa a tomarse un trago, fantástico’. Fueron como 15 personas”, dijo.

“Si él pensó que le iba a tener centolla y langosta, eso solo lo tengo para mis invitados vip y él no entra en esa categoría”, precisó.