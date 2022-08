6 celebridades que han buscado el amor en apps de citas (algunas lo consiguieron)

Todos anhelamos toparnos por casualidad a nuestra alma gemela y vivir historias de amor de película. No obstante, encontrar a la media naranja es complicado, incluso para las celebridades.

Aunque muchos piensen que los famosos tienen el amor asegurado solo por tener fama, dinero y belleza, nada de esto garantiza hallar ese ser especial con quien tener una conexión genuina.

Como prueba de esto, la cantidad en alza de artistas que, al igual que muchos mortales, decidieron no esperar más a su otra mitad sino salir a buscarla incluso mediante aplicaciones de citas.

Te puede interesar: La nueva novia de Mario Casas es una actriz tan guapa y talentosa como él: así es Aura Garrido

Los famosos que han aceptado usar apps de citas

En muchos casos, despojarse de los prejuicios y apostar por esta manera moderna de ligar con la tecnología como la mejor aliada, ha dado resultados extraordinarios. En otroso, los mejores aprendizajes.

Por esto, a continuación, te presentamos una lista con seis artistas que se lanzaron al mundo de las dating apps en buscar del amor y te contamos los resultados que tuvieron haciendo match.

Sebastián Zurita

A comienzos de este año, el mexicano Sebastián Zurita confesó en una entrevista a Mara Patricia Castañeda que usa apps de citas para encontrar pareja debido a su torpeza al momento de ligar.

“Mucha gente piensa que por ser actor le va súper bien con las chavas y toda la facilidad y es todo lo contrario. Soy muy torpe para el ligue”, reconoció el galán de 35 años que ahora está soltero

“Ahorita ya no conoces a nadie en el bar. Las conoces aquí en el teléfono y le haces así y matcheas. Te quedas de ver con un desconocido en un bar después de haber stalkeado todas sus redes”, agregó el hijo de Humberto Zurita y Christian Bach.

Alicia Machado

Luego de haber vivido varios fracasos en el amor, la Miss Universo 1996 decidió lanzarse también al mundo de las aplicaciones para encontrar a su media naranja recientemente. Así lo reveló a la revista ¡Hola! USA.

“Honestamente, a mí no me da vergüenza que por que yo soy artista no pueda estar en la plataforma. Al contrario, me hace sentir más segura de conocer a alguien que está en una plataforma y que ya llenó sus requisitos e información”, dijo en una reciente entrevista al medio.

“Con la pandemia me actualicé un poco con el tema digital. Ahora hasta cursos toma uno por el teléfono. ¿Por qué no encontrar así al amor de tu vida?”, cuestionó la famosa que usa Chispa, una app para latinos en Estados Unidos.

Asimismo, agregó: “Cuando uno conoce a alguien tiene que esperar. También tienes que darte un tiempo de conocer y salir con la persona. La ventaja de la app es que él ya va a saber que eres madre soltera, ve toda tu información. Lo pones ahí y el hombre que te dé like, ya sabe a lo que va. Eso es un adelanto”.

Eva Cedeño

La protagonista de telenovelas mexicanas también es de las famosas que no han temido a probar suerte en el terreno amoroso dentro del mundo de las aplicaciones de citas.

En su caso, encontró el amor aunque no uno para siempre. Durante el año 2019, conoció mediante una app de estas a Pablo Castillo, el hermano de la famosa actriz mexicana Fernanda Castillo, e hicieron clic.

“Lo conocí a través de una aplicación, tuvimos un date y ya de ahí empezamos a salir de lo más normal”, destapó en entrevista a People en Español.

Tras varias salidas, ambos estaban totalmente enamorados y comenzaron un noviazgo. Lamentablemente, tras dos años de relación e incluso irse a vivir juntos, el amor entre esta pareja se acabó en 2021.

David Harbour

La experiencia de David Harbour es uno de los casos de éxito dentro de aplicaciones para encontrar el amor. En su caso, conoció por Raya -una app de citas superexclusiva- a la cantante y actriz Lily Allen.

En una entrevista con GQ, publicada el pasado mes de julio, el actor de Stranger Things reveló que tras conocerse en línea y conversar, decidieron tener su primera cita en la capital de Inglaterra.

“Estaba solo en Londres, haciendo Black Widow, en esta aplicación, teniendo citas y esas cosas. Y sí, comencé a enviarme mensajes de texto con ella, ella estaba en Italia en ese momento: nos reunimos, tuvimos una cita en el Wolseley y fue, ya sabes, ella es increíble”, expresó.

“Ella dice haberse enamorado a primera vista de mí, quiero decir, ¿quién no lo haría?”, contó riendo antes de develar el momento exacto en que se enamoró de ella. “Era nuestra tercera cita. Estaba en esta fase, donde estaba como, voy a ser brutalmente honesto sobre todo, porque ¿por qué mentir?”, rememoró.

Y le conté algo sobre mi vida, sobre mis creencias…”, compartió. “Haría falta una persona realmente extraordinaria para aceptar las cosas que dije. Y recuerdo haber pensado: Wow, ese es alguien con quien quiero estar”, concluyó.

La pareja comenzó su noviazgo en 2019. Tras un año de amores, se dio “sí” en una boda única en Las Vegas.

Juan David Agudelo

El actor de Bernardo en la nueva versión de Café con aroma de mujer también conoció al amor de su vida, Diana Agudelo, a través de una app de citas, concretamente, Tinder.

“Yo ya había definido que la soltería era lo mío, dije, ‘yo, en la vida, no me voy a casar, voy a ser soltero por siempre’, y la conocí a ella por Tinder, hablamos durante un mes, por ahí, y luego nos vimos y nos enamoramos. Desde el primer momento que yo la conocí, le dije, ‘quiero pasar el resto de la vida contigo’”, contó a la revista Vea, de acuerdo a Pulzo.

El histrión aseguró que lo ocurrido le pareció “muy loco”, pues nunca antes se había sentido así por alguien. “Como al mes y medio nos fuimos a vivir juntos. A la semana le decía: ‘¿Ya borraste Tinder?’, porque yo voy enserio”, destacó a la publicación. “Soy un caso de éxito de Tinder”.

Chrissy Metz

La estrella de This Is Us es otra de las famosas que halló en el mundo de las apps a su media naranja. En su caso, la actriz develó el año pasado en entrevista a Andy Cohen que conoció a su pareja, Bradley Collins, en Bumble en 2020.

Según destapó al presentador, Metz se abrió su cuenta en la plataforma durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus sin imaginar que encontraría el amor,

“Te gusta pensar lo mejor de cada situación, pero curiosamente, Bradley y yo tenemos los mismos amigos: él conoce a los mismos compositores, ha estado en la publicación de música durante 16 años”, dijo sobre su amado. “Y hemos estado en las mismas habitaciones, pero nunca nos habíamos conocido... Siento que estaba destinado a ser, seguro”.

“Quién diría que tenía que ir al viejo Bumble, pero no tengo vergüenza”, bromeó en declaraciones recogidas por People.